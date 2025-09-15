Los estudiantes de Castilla y León, convocados a la huelga contra los ataques en Gaza

El Sindicato de Estudiantes de Castilla y León ha registrado y comunicado a las cuatro universidades públicas de Castilla y León la huelga general estudiantil convocada para el jueves 2 de octubre ante los ataques del ejército de Israel contra el pueblo palestino en la franja de Gaza.

En un comunicado, el Sindicato de Estudiantes ha explicado que como en otras convocatorias de huelga "ciertas universidades han cercenado el derecho a huelga del estudiantado bajo falsas premisas legales" ya han registrado y comunicado la huelga en todas las universidades públicas de la comunidad, "asegurando así el derecho a huelga del conjunto del estudiantado".

En consecuencia con la convocatoria de huelga, el Sindicato de Estudiantes ha notificado oficialmente la convocatoria de la huelga a la Consejería de educación y a las nueve direcciones provinciales de educación de Castilla y León asegurando el derecho de las y los estudiantes a secundar la huelga libremente.

Han explicado que desde este lunes 15 de septiembre comienzan "campañas de denuncia y señalamiento público contra todos aquellos centros que nieguen el derecho a huelga".

Por el momento las convocatorias de movilizaciones se han visto reducidas a Palencia, Valladolid y Segovia, aunque confían en poder estar en otras capitales.

Exterminio

Desde el sindicato han denunciado que "el pueblo palestino está siendo exterminado. Tras dos años de genocidio, el gobierno sionista de Netanyahu persiste en sus planes criminales. Más de 60.000 palestinos han sido asesinados, 18.000 de ellos niños y niñas, y la hambruna organizada como arma de guerra afecta ya al 25% de la población. Los hospitales, las escuelas y las viviendas han sido reducidos a escombros. Gaza se ha convertido en una fosa común a cielo abierto".

"Estamos ante una limpieza étnica inhumana, diseñada por un régimen fanático y fascista que está actuando igual que hicieron los nazis contra la comunidad judía", han argumentado.

A su juicio, "en el caso del Estado español, el gobierno del PSOE-Sumar está utilizando un doble lenguaje. Si Pedro Sánchez considera que lo que está ocurriendo en Palestina es inaceptable, ¿por qué no rompe inmediatamente relaciones comerciales, diplomáticas y militares con Israel acordando un embargo de armas total? No hay espacio para los discursos vacíos cuando un pueblo está siendo masacrado ante nuestros ojos", han planteado.

"No vamos a mirar hacia otro lado. La causa palestina es la causa de la juventud y los millones que defendemos los derechos humanos y la justicia social. Por eso, desde el Sindicato de Estudiantes, en coherencia con lo que está sucediendo, llamamos a la huelga general estudiantil el jueves 2 de octubre, a vaciar las aulas y llenar las calles de dignidad en las manifestaciones que celebraremos a las 12 horas", han explicado.