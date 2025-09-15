La economía de Castilla y León crece un 3,1% en el segundo trimestre de 2025

El Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla y León registró en el segundo trimestre del año un incremento en la tasa interanual del 3,1 por ciento, lo que reduce en una décima el aumento del trimestre anterior, pero mantiene el crecimiento de la economía de la Comunidad por encima de las previsiones realizadas por la Junta.

Según informó el consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, el aumento de la economía de la Comunidad por encima del tres por ciento en el primer semestre (3,2 por ciento en el primer trimestre; 3,1 por ciento en el segundo) supone un aumento en la previsión de crecimiento de Castilla y León para el conjunto del año, que la Junta revisará cuando presente en las Cortes, “en las próximas semanas”, el nuevo techo de gasto para 2026.

Carriedo apuntó que la subida en la economía autonómica viene marcada por el buen comportamiento del sector servicios y el industrial, que sitúa el crecimiento del PIB en Castilla y León por encima de la media nacional (2,8 por ciento) y casi el doble que el conjunto de la Unión Europea (1,6 por ciento).