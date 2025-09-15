Detenido en Palencia el autor de 20 llamadas amenazantes contra la Mezquita-Catedral de Córdoba

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Palencia a un individuo como presunto responsable de realizar 20 llamadas telefónicas amenazantes contra la Mezquita-Catedral de Córdoba, en las que advertía sobre la colocación de un artefacto explosivo, acompañado de insultos racistas y xenófobos. Los hechos, ocurridos el pasado 12 de agosto, provocaron una inmediata respuesta por parte de las fuerzas de seguridad, con la movilización de múltiples unidades policiales durante aproximadamente una hora para verificar la veracidad de las amenazas y garantizar la seguridad de los ciudadanos y del emblemático monumento.

El servicio de seguridad del Cabildo de la Mezquita-Catedral de Córdoba recibió las llamadas, que se sucedieron a lo largo de la tarde y noche de ese día, todas desde la misma línea telefónica. Las amenazas, que incluían manifestaciones de odio por motivos religiosos, generaron una situación de alerta que requirió la intervención coordinada de diversos indicativos policiales. Tras exhaustivas gestiones, los agentes confirmaron que se trataba de una falsa alarma, pero iniciaron una investigación para identificar y localizar al responsable, según indican fuentes del mismo cuerpo a Ical.

Gracias al trabajo de los agentes de la Policía Nacional en Córdoba, se logró identificar al autor de las llamadas, quien fue finalmente detenido en la ciudad de Palencia. Al detenido se le imputan los delitos de desórdenes públicos, por la alteración del orden y la movilización de recursos policiales, y de odio, debido a las expresiones racistas y xenófobas proferidas durante las comunicaciones.