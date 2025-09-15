Castilla y León supera los 100.000 afiliados extranjeros en agosto
La comunidad registra un repunte del 13% en la comparativa interanual
Ical
Valladolid
Castilla y León ganó 1.261 afiliados extranjeros a la Seguridad Social en agosto respecto a julio, al cerrar el octavo mes del año con 101.849. Se trata de un aumento del 1,25 por ciento, frente a la 0,55 por ciento de España, donde la cifra aumentó hasta los 3.069.376 efectivos, según los datos ofrecidos hoy por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y recogidos por la Agencia Ical.
En comparación con los datos de hace un año, la comunidad registró un repunte del 13,04 por ciento, con 11.712 afiliados nuevos, por encima de la subida nacional, que se cifró en el 6,92 por ciento, con 198.527 afiliados más.
