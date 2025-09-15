El aumento de las temperaturas en Portugal activa la alerta máxima de incendios en la frontera con Zamora

El aumento de las temperaturas esta semana en Portugal pondrá en alerta máxima de incendios a amplias zonas de la frontera con España a partir del miércoles, según el pronóstico que ofrece este lunes el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA).

Las temperaturas ya comenzaron a subir de forma paulatina durante el fin de semana y lo seguirán haciendo hasta el miércoles, cuando se alcanzarán máximas de 38 °C en los distritos de Évora y Beja, de 37 °C grados en Castelo Branco y de 36 °C en Portalegre, todos ellos limítrofes con España.

A partir del miércoles, IPMA pone en alerta máxima de incendio toda la frontera de Portugal con Castilla y León, además de partes del límite con Galicia y Extremadura. En alerta elevada estarán áreas del centro del país atlántico y el concejo de Idanha-a-Nova, fronterizo con Cáceres (Extremadura).

De cara al final de la semana, el aviso máximo de fuego se mantendrá igual en esas zonas de la frontera con España y se ampliará al centro de Portugal.