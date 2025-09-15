El aumento de las temperaturas en Portugal activa la alerta máxima de incendios en la frontera con Zamora
El aviso se extiende a todas las provincias limítrofes con el país vecino
Efe
El aumento de las temperaturas esta semana en Portugal pondrá en alerta máxima de incendios a amplias zonas de la frontera con España a partir del miércoles, según el pronóstico que ofrece este lunes el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA).
Las temperaturas ya comenzaron a subir de forma paulatina durante el fin de semana y lo seguirán haciendo hasta el miércoles, cuando se alcanzarán máximas de 38 °C en los distritos de Évora y Beja, de 37 °C grados en Castelo Branco y de 36 °C en Portalegre, todos ellos limítrofes con España.
A partir del miércoles, IPMA pone en alerta máxima de incendio toda la frontera de Portugal con Castilla y León, además de partes del límite con Galicia y Extremadura. En alerta elevada estarán áreas del centro del país atlántico y el concejo de Idanha-a-Nova, fronterizo con Cáceres (Extremadura).
De cara al final de la semana, el aviso máximo de fuego se mantendrá igual en esas zonas de la frontera con España y se ampliará al centro de Portugal.
- Castilla y León prevé un inicio de la campaña micológica 'tardío
- Fiestas de Valladolid 2025: estos son todos los conciertos gratuitos
- Vox denuncia ante la Fiscalía a Pablo Fernández por un presunto delito de odio al alentar las protestas en La Vuelta
- Fiestas de Salamanca 2025: estos son todos los conciertos gratuitos
- La cosecha de cereal en Castilla y León se eleva hasta los 8,4 millones de toneladas, con rendimientos medios históricos
- Sánchez anuncia la inversión de 50 millones para una gigafactoría de baterías en Valladolid
- Quiñones se defiende apuntando a un operativo 'sin precedentes' que promete mejorar
- En libertad tras ser detenido por arrastrar por el suelo a una mujer para robarle en Valladolid