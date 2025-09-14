Tres jóvenes heridos tras chocar su turismo contra un puente en León

Tres jóvenes de 17, 19 y 20 años resultaron heridos en la madrugada de este domingo después de que el turismo en el que viajaban colisionase contra un puente en Las Omañas (León).

El suceso ocurrió a las 4.45 horas y el Servicio de Emergencias 1-1-2 dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl. Los tres jóvenes fueron trasladados en dos ambulancias de soporte vital básico al Coplejo Asisnencial Universitario de León.