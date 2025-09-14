Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tres jóvenes heridos tras chocar su turismo contra un puente en León

Los varones fueron trasladados al Complejo Asistencial de la capital

Ambulancia de emergencias en una imagen de archivo.

Ambulancia de emergencias en una imagen de archivo. / JcyL / Loz

Ical

León

Tres jóvenes de 17, 19 y 20 años resultaron heridos en la madrugada de este domingo después de que el turismo en el que viajaban colisionase contra un puente en Las Omañas (León).

El suceso ocurrió a las 4.45 horas y el Servicio de Emergencias 1-1-2 dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl. Los tres jóvenes fueron trasladados en dos ambulancias de soporte vital básico al Coplejo Asisnencial Universitario de León.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents