Tres jóvenes heridos tras chocar su turismo contra un puente en León
Los varones fueron trasladados al Complejo Asistencial de la capital
Ical
León
Tres jóvenes de 17, 19 y 20 años resultaron heridos en la madrugada de este domingo después de que el turismo en el que viajaban colisionase contra un puente en Las Omañas (León).
El suceso ocurrió a las 4.45 horas y el Servicio de Emergencias 1-1-2 dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl. Los tres jóvenes fueron trasladados en dos ambulancias de soporte vital básico al Coplejo Asisnencial Universitario de León.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Fiestas de Valladolid 2025: estos son todos los conciertos gratuitos
- Vox denuncia ante la Fiscalía a Pablo Fernández por un presunto delito de odio al alentar las protestas en La Vuelta
- Fiestas de Salamanca 2025: estos son todos los conciertos gratuitos
- La cosecha de cereal en Castilla y León se eleva hasta los 8,4 millones de toneladas, con rendimientos medios históricos
- Sánchez anuncia la inversión de 50 millones para una gigafactoría de baterías en Valladolid
- La Junta diseña los “prototipos” para levantar unas 1.000 viviendas industrializadas
- Quiñones se defiende apuntando a un operativo 'sin precedentes' que promete mejorar
- Mañueco respalda a Suárez-Quiñones tras pedir la oposición su dimisión por la gestión de los incendios: 'Sí, le apoyo