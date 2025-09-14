Sofocan un incendio en un solar junto a una nave agrícola en Montemayor de Pililla (Valladolid)
El siniestro se saldaba sin heridos o afectados
Europa Press
Valladolid
Los Bomberos de la Diputación de Valladolid han sofocado un incendio declarado en un solar junto a una nave agrícola en la localidad de Montemayor de Pililla que se ha saldado sin heridos o afectados.
El incendio se originó en torno a las 14.30 horas del sábado, cuando el centro de emergencias 112 de Castilla y León recibió varias llamadas que alertaban del fuego en el corral de una vivienda de la mencionada localidad.
El 112 dio aviso del suceso a la Guardia Civil y al Servicio Provincial de Extinción y Prevención de Incendios, que acudió al lugar para sofocar las llamas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Fiestas de Valladolid 2025: estos son todos los conciertos gratuitos
- Vox denuncia ante la Fiscalía a Pablo Fernández por un presunto delito de odio al alentar las protestas en La Vuelta
- Fiestas de Salamanca 2025: estos son todos los conciertos gratuitos
- La cosecha de cereal en Castilla y León se eleva hasta los 8,4 millones de toneladas, con rendimientos medios históricos
- Sánchez anuncia la inversión de 50 millones para una gigafactoría de baterías en Valladolid
- La Junta diseña los “prototipos” para levantar unas 1.000 viviendas industrializadas
- Quiñones se defiende apuntando a un operativo 'sin precedentes' que promete mejorar
- Mañueco respalda a Suárez-Quiñones tras pedir la oposición su dimisión por la gestión de los incendios: 'Sí, le apoyo