Sofocan un incendio en un solar junto a una nave agrícola en Montemayor de Pililla (Valladolid)

Los Bomberos de la Diputación de Valladolid han sofocado un incendio declarado en un solar junto a una nave agrícola en la localidad de Montemayor de Pililla que se ha saldado sin heridos o afectados.

El incendio se originó en torno a las 14.30 horas del sábado, cuando el centro de emergencias 112 de Castilla y León recibió varias llamadas que alertaban del fuego en el corral de una vivienda de la mencionada localidad.

El 112 dio aviso del suceso a la Guardia Civil y al Servicio Provincial de Extinción y Prevención de Incendios, que acudió al lugar para sofocar las llamas.