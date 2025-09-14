En libertad tras ser detenido por arrastrar por el suelo a una mujer para robarle en Valladolid

La autoridad judicial ha decretado la libertad para un hombre que fue detenido por arrastrar por el suelo a una mujer de edad avanzada para robarle el bolso en la calle Huelgas de Valladolid.

Los hechos tuvieron lugar en la noche del día 12 de septiembre, cuando varias unidades de la Policía Nacional se desplazaron a la mencionada calle después de recibir una llamada de una mujer de edad avanzada que pedía ayuda tras haber sido víctima de un robo.

A su llegada los agentes se entrevistaron con la víctima del robo, que se encontraba en un estado de "gran nerviosismo y muy agitada" y les relató cómo cuando paseaba por la calle un varón le agarró repentinamente del bolso y mediante un fuerte tirón intentó arrebatárselo, según han informado fuentes policiales.

Cuando la mujer cayó al suelo el individuo la arrastró unos metros para hacerse con el bolso, lo que le provocó golpes y escoriaciones en el codo y rodilla izquierda a causa de la caída.

Pese a arrastrar a la víctima el hombre no pudo hacerse con el bolso y se dio a la fuga al ser increpado por varios testigos de los hechos.

Tanto la víctima como esos testigos facilitaron una detallada descripción del hombre a los agentes, quienes la pusieron en conocimiento de todos los indicativos policiales en la zona a través de la malla de transmisiones.

Varios indicativos ya realizaban una búsqueda del autor en la zona, lo que permitió localizarlo por una dotación de Policía Nacional en las inmediaciones.

Fue entonces cuando los agentes procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de robo con violencia y lo trasladaron a dependencias policiales, momento en el que se mostró "muy violento y agitado" hacia los agentes actuantes.

La victima manifestó su deseo de volver a su domicilio para tranquilizarse e interponer posteriormente la correspondiente denuncia por los hechos ocurridos. El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.