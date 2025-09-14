Castilla y León ronda los 170.000 estudiantes con beca

Castilla y León registró un total de 169.601 estudiantes con beca y ayuda al estudio financiadas directamente por los ministerios de Educación y Universidades y la Junta en el curso 2023-2024, que fueron 18.468 más que el año anterior. Un incremento que está relacionado con el incremento del 6,8% del presupuesto de las administraciones públicas, hasta alcanzar los 169,7 millones de euros. De esa cantidad, tres de cada cuatro euros corrieron a cargo del Estado mientras que el resto fue aportado por el Ejecutivo autonómico.

Archivo - Tres niñas a su llegada al colegio CEIP Hernán Cortés durante el primer día de comienzo del curso escolar, a 7 de septiembre de 2022, en Madrid (España). / Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

La estadística de becas y ayudas al estudio, publicada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, señala que el número de becados en la Comunidad ha pasado de 151.133 en el curso 2022-2023 a los 169.601 en el curso 2023-2024. Es decir, un 12,2% más, que es una tasa superior al incremento registrado a nivel nacional, donde aumentó un 8,8%, hasta los tres millones de estudiantes beneficiados.

De los 169.601 alumnos con becas, 106.722 recibieron una ayuda financiada por la Junta de Castilla y León y 62.879 de los ministerios. Pese a esta diferencia entre una administración y otra, la inversión estatal es mucho mayor que la autonómica. En concreto, 127,8 frente a 41,9 millones. El número de beneficiarios en la Comunidad ronda los 170.000 pero las becas y ayudas alcanzan las 232.866, de las que 52,3% corresponden a los ministerios y el resto, a la Junta. Lo mismo ocurre a nivel nacional, donde los becarios son 3 millones y las ayudas, 4,5 millones.

Niveles educativos

En cuanto a la distribución por niveles educativos, la mayoría corresponde a los alumnos de enseñanzas obligatorias (Infantil, Primaria y Especial), con 110.339 becados frente a los 38.545 de los universitarios y los 20.717 de las etapas postobligatorias no universitarias. Eso sí, el reparto de la financiación es muy diferente, puesto que más de la mitad del dinero (54%) de las ayudas va destinada a las enseñanzas universitarias, con 91,4 millones de euros; seguido de las obligatorias (24% y 41,9 millones) y las postobligatorias (22% y 35,8 millones de euros).

Alumnos de diferentes grados de la Politécnica / Alba Prieto

Las becas y ayudas destinadas a Infantil y Primaria aumentaron un 21% entre los cursos de 2022 y 2023, impulsado por una subida significativa de casi el 45% de los importes financiados por las administraciones educativas. Esto es debido, según el Ministerio de Educación, por el incremento de las ayudas dirigidas al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. El presupuesto de las enseñanzas universitarios subió en ese periodo un 4,5% mientras que bajó un 12% en las postobligatorias no universitarias.

Las becas para las enseñanzas obligatorias, según los datos consultados por Ical, no difieren del número de beneficiarios, pero, en cambio, se duplican en los casos de estudios postobligatorios (al pasar de 20.717 a 42.690) y las universitarias (de 38.545 a 79.817). Unos datos que están relacionados con que un estudiante puede recibir varias ayudas (comedor, alojamiento, transporte y pago de matrícula universitaria, entre otras).

Por otra parte, hay 64.153 beneficiarios del sistemas de financiación de libros de texto y material escolar distintos a las becas en el curso 2023-2024, que corrieron a cargo de la Junta de Castilla y León. En concreto, desembolsó 14,2 millones de euros.

De cara al curso 2026-2026, el Gobierno central ha destinado 2.544 millones de euros a las becas y las ayudas al estudio. Se trata de un máximo histórico que busca que todos los estudiantes puedan formarse con independencia del territorio en el que vivan y de sus recursos económicos.