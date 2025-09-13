Trasladan al Hospital de Ávila a dos personas heridas en un accidente de tráfico en Aldeavieja
El siniestro tuvo lugar tras una colisión frontolateral entre una furgoneta y un coche
Ical
Ávila
Dos personas fueron trasladas hoy al Hospital de Ávila, tras resultar heridas en un accidente ocurrido en la N-110, kilómetro 233 en Aldeavieja. El siniestro, según informó el Servicio de Emergencia 112 de Castilla y León, tuvo lugar sobre las 15.20 horas, tras la colisión frontolateral entre una furgoneta y un turismo.
Los testigos del accidente solicitaron asistencia para dos varones conscientes, uno de ellos herido en un brazo. Al lugar de los hechos acudió la Guardia Civil de Tráfico y los profesionales del Sacyl que trasladaron en dos ambulancias a los heridos hasta el hospital de Ávila.
