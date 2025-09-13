El PSOE pide crear un consorcio de bomberos profesionalizado
Carlos Martínez acusa a Mañueco de "pasar la responsabilidad" a las diputaciones
Ical
El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Carlos Martínez, acusó al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de "pasar la pelota de la responsabilidad" en materia de extinción de incendios a las diputaciones provinciales y de no asumir la necesidad de profesionalizar la prevención y la extinción de los fuegos en la comunidad. Martínez, que participó en la Fiesta de La Rosa en Riaza (Segovia) se refirió al acuerdo tomado el viernes, para crear anillos de protección que sirva para que el fuego no entre en las ciudades. Al respecto, indicó que Fernández Mañueco no apuesta por crear un consorcio autonómico de bomberos , sino que la solución que plantea pasa por comprar dentro del margen presupuestario, "pero sin límites", maquinaria para las diputaciones provinciales.
