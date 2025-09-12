Santiago Aparicio, reelegido presidente de CEOE Castilla y León cuatro años más

El hasta ahora presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales (CEOE) en Castilla y León, Santiago Aparicio, revalidó hoy en Valladolid su cargo para los próximos cuatro años al ser el único candidato a la Presidencia y ser nombrado por aclamación, sin necesidad de votación. Confesó estar con la “misma” ilusión y el “mismo” compromiso que el primer día aunque con “algo más” de experiencia para trabajar “por y para” las empresas de la Comunidad.

De esta manera, tras la celebración de la Asamblea General Electoral de CEOE Castilla y León, que tuvo lugar en la sede del Consejo Económico y Social (CES), estrena su cuarto mandato de cuatro años al frente de la Confederación.

El también presidente de Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) agradeció el apoyo de los miembros de la Asamblea para darle la oportunidad de representar a los empresarios de Castilla y León. “Es un orgullo y una gran responsabilidad volver a asumir este cargo y tengo un profundo respeto por lo que significa liderar la voz de miles de empresas, autónomos y organizaciones empresariales que construyen cada día el tejido productivo de esta tierra”, aseveró. Unas palabras que dijo tras estar arropado por los presidentes de Cepyme, Ángela de Miguel; la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, y el Consejo de Cámaras de Castilla y León, Antonio Miguel Méndez Pozo.

Santiago Aparicio recordó, según recogió la Agencia Ical, que tomó la decisión de presentarse a la reelección como presidente de CEOE Castilla y León con responsabilidad, compromiso y la convicción de que "aún queda un camino por recorrer en defensa de los intereses del tejido empresarial". Consideró que, después de tres mandatos al frente de la organización, la estabilidad, la experiencia y la unidad empresarial son “fundamentales” en un momento económico “especialmente complejo”.