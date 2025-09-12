La mujer del alcalde de Villacastín (Segovia), de Vox, niega haber sufrido una agresión por parte de su marido y habla de una "confusión"

Olga Serrano, la mujer del alcalde de Villacastín (Segovia), Julio César Sánchez, niega haber sido víctima de un episodio de violencia de género y haber sufrido una agresión por parte de su marido, que fue detenido por haber cometido presuntamente estos hechos durante la celebración de una romería en la localidad abulense de Santa María del Cubillo, municipio cercano a Villacastín.

En un comunicado firmado por la propia mujer, al que tuvo acceso Ical, ella asegura que las informaciones publicadas “no se corresponden con la realidad de lo sucedido”. “Manifiesto que no he sufrido agresión alguna por parte de mi marido y que lo ocurrido obedece a una confusión”, señala y añade que no ha presentado denuncia alguna.

Igualmente, demanda "máximo respeto" a su intimidad y la de su familia, al tiempo que confía en que el juzgado resuelva este "malentendido" y “no se tergiversen más los hechos”.

El regidor de Villacastín concurrió a las pasadas elecciones municipales en la candidatura de Vox, pero no es afiliado de la formación, según han explicado fuentes del partido.