La mujer del alcalde de Villacastín (Segovia), de Vox, niega haber sufrido una agresión por parte de su marido y habla de una "confusión"
Olga Serrano demanda "máximo respeto" a su intimidad y confía en que el juzgado resuelva este "malentendido"
Ical
Olga Serrano, la mujer del alcalde de Villacastín (Segovia), Julio César Sánchez, niega haber sido víctima de un episodio de violencia de género y haber sufrido una agresión por parte de su marido, que fue detenido por haber cometido presuntamente estos hechos durante la celebración de una romería en la localidad abulense de Santa María del Cubillo, municipio cercano a Villacastín.
En un comunicado firmado por la propia mujer, al que tuvo acceso Ical, ella asegura que las informaciones publicadas “no se corresponden con la realidad de lo sucedido”. “Manifiesto que no he sufrido agresión alguna por parte de mi marido y que lo ocurrido obedece a una confusión”, señala y añade que no ha presentado denuncia alguna.
Igualmente, demanda "máximo respeto" a su intimidad y la de su familia, al tiempo que confía en que el juzgado resuelva este "malentendido" y “no se tergiversen más los hechos”.
El regidor de Villacastín concurrió a las pasadas elecciones municipales en la candidatura de Vox, pero no es afiliado de la formación, según han explicado fuentes del partido.
- Fiestas de Valladolid 2025: estos son todos los conciertos gratuitos
- Detenido por amenazar de muerte a su madre con dos cuchillos
- Una discusión por el uso de un patinete eléctrico termina en una pelea con tres personas heridas
- Vox denuncia ante la Fiscalía a Pablo Fernández por un presunto delito de odio al alentar las protestas en La Vuelta
- Fiestas de Salamanca 2025: estos son todos los conciertos gratuitos
- La cosecha de cereal en Castilla y León se eleva hasta los 8,4 millones de toneladas, con rendimientos medios históricos
- Sánchez anuncia la inversión de 50 millones para una gigafactoría de baterías en Valladolid
- No habrá comisión de investigación sobre incendios en Castilla y León al negarse PP y Vox