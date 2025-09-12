La alcaldesa de Palencia: "Vamos Palencia nos ha dejado por wasap, como los adolescentes"

"Nos han dejado por wasap, como una relación de adolecentes", ha manifestado la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés (PSOE), que ha trasladado este viernes un mensaje de tranquilidad tras la decisión de la formación local Vamos Palencia de retirar el apoyo que permitió su investidura y gobernar en minoría con solo diez de los 25 concejales de la corporación municipal.

"El primer mensaje que quiero y que me gustaría lanzar a la ciudadanía es de absoluta tranquilidad. Esta decisión de Vamos Palencia no cambia nada porque realmente jamás tuvimos su apoyo real", ha manifestado la alcaldesa que ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación acompañada por todo su equipo municipal.

Andrés ha acusado al grupo municipal de Vamos Palencia, -que obtuvo tres ediles pero se ha quedado en dos tras la expulsión de su portavoz, Domiciano Curial, ahora no adscrito-, de haberse negado sistemáticamente a entrar en el Equipo de Gobierno y de no tomarse en serio el pacto alcanzado con el PSOE, ni la política municipal.

"El Partido Socialista se tomó en serio ese pacto. El Partido Socialista reiteró en varias ocasiones la posibilidad de que ellos entraran a trabajar en las áreas que quisieran en el equipo de Gobierno. Se negaron por falta de valentía", ha afirmado Miriam Andrés.

"Les ha faltado valentía y les ha sobrado impostura", ha continuado la alcaldesa que ha acusado a Vamos Palencia de buscar "la foto" y de falta de lealtad institucional, hasta en la forma en que le comunicaron ayer por Whatsapp su decisión de romper el acuerdo de gobernabilidad.

"Esa es la lealtad institucional que hemos tenido", ha continuado Andrés que ha afeado además que lo anunciaran cuando se estaba celebrando en el Ayuntamiento una reunión del clúster de los cuidados -uno de los principales puntos del acuerdo- con todo el tercer sector de Palencia.