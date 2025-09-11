Tres investigados por distribuir alimentos con estupefacientes en una verbena

Agentes de la Guardia Civil de Palencia investigaron a tres personas, dos hombres de 39 y 36 años y una mujer de 25, todos de nacionalidad española, como presuntos responsables de un delito contra la salud pública. Se les acusa de elaborar y distribuir un alimento con sustancias estupefacientes durante la verbena de fin de fiestas en Saldaña.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 10 de septiembre, cuando dos de los investigados distribuyeron, a sabiendas, un alimento con estupefacientes entre asistentes a la celebración. Esto provocó que diez personas sufrieran dolores gastrointestinales, mareos y vómitos. Las víctimas acudieron al centro de salud de Saldaña, y cuatro fueron trasladadas al Hospital Río Carrión de Palencia, donde una permanece ingresada, según indican fuentes del mismo cuerpo a Ical.

Tras las investigaciones iniciales y una denuncia presentada, la Guardia Civil identificó al responsable de elaborar el alimento y a los dos distribuidores. Los tres están siendo investigados por un delito contra la salud pública.