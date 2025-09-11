Recuperado el cadáver de una mujer en el río Pisuerga, en Valladolid capital
El cuerpo estaba cubierto por unas ramas
Europa Press
Valladolid
Los bomberos de Valladolid han recuperado este mediodía el cadáver de una mujer de 77 años en aguas del río Pisuerga a su paso por la capital, según informaron a Europa Press fuentes del citado cuerpo.
La intervención de los bomberos se ha llevado a cabo minutos después de las 13.18 horas, que es cuando han recibido una llamada a través del Servicio de Emergencias 112 para que se trasladaran a la calle Alberto Fernández para la recuperación de un cadáver en aguas del Pisuerga.
Las mismas fuentes han apuntado que el cuerpo sin vida de la septuagenaria, que ha sido extraído finalmente del río, se encontraba sumergido parcialmente en la orilla cubierto por unas ramas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Intenta asesinar a su exmujer en Cuéllar (Segovia) prendiéndole fuego en el interior de un coche
- Fiestas de Valladolid 2025: estos son todos los conciertos gratuitos
- Detenido por amenazar de muerte a su madre con dos cuchillos
- No habrá comisión de investigación sobre incendios en Castilla y León al negarse PP y Vox
- Una discusión por el uso de un patinete eléctrico termina en una pelea con tres personas heridas
- Fiestas de Salamanca 2025: estos son todos los conciertos gratuitos
- Sánchez anuncia la inversión de 50 millones para una gigafactoría de baterías en Valladolid
- Quiñones se defiende apuntando a un operativo 'sin precedentes' que promete mejorar