Hospitalizado un niño de siete años tras sufrir un atropello en Salamanca
El menor, arrollado por un turismo, tuvo que ser trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario
Ical
Salamanca
Un niño de siete años resultó hoy herido tras sufrir un atropello por parte de un turismo en Santa Marta de Tormes, provincia de Salamanca, El incidente tuvo lugar hacia las 17.20 horas en la calle Don Ricardo Marcos, a la altura del bar Génesis.
Según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, hasta el lugar se desplazó la Policía Local de Santa Marta, así como efectivos de Sacyl para atender al menor, que se encontraba consciente, pero con golpes en la cabeza y una rodilla.
Finalmente, efectivos sanitarios tuvieron que trasladar al menor en UVI móvil hasta el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
