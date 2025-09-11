Confirmado un caso de gripe aviar en un águila calzada recogida en Pedraza de Alba (Salamanca)

La Junta de Castilla y León confirmó hoy un positivo por gripe aviar tras los análisis realizados a un ejemplar de águila calzada que recogido el pasado 16 de agosto con síntomas nerviosos en el entorno de la localidad salmantina de Pedraza de Alba.

Según informaron fuentes autonómicas este jueves, siguiendo los protocolos establecidos ante la aparición de posibles enfermedades o intoxicación de fauna silvestre, los responsables del Centro de Recepción de Fauna Silvestre de Salamanca dieron cuenta a los servicios veterinarios de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para la toma de muestras y su posterior análisis.

Una vez analizados y confirmados en el laboratorio nacional de referencia de Algete, se comprobó mediante la técnica de PCR la existencia animales positivos al virus Influenza Aviar (H5N1). Por ello, la Junta de Castilla y León decidió reforzar la prevención, el control y la vigilancia de las medidas de bioseguridad que se aplican en las explotaciones avícolas del entorno de Pedraza de Alba.

Programa de vigilancia

La Junta recordó que la circulación de los virus de la influenza aviar no es un fenómeno nuevo, ya que se trata de una enfermedad de distribución mundial, si bien los distintos tipos de cepas se distribuyen de forma heterogénea. Es por esta razón por la que en España existe un programa nacional de vigilancia basado en el riesgo, que tiene en cuenta la alta variabilidad genética del virus y que incluye un sistema de vigilancia activa y pasiva, tanto para aves domésticas como silvestres.

A pesar de que estas situaciones pueden provocar cierta alarma entre la población, el Gobierno autonómico quiso dejar claro en un comunicado remitido a Ical que este positivo “no supone ningún riesgo para la salud pública”, dado que la variante del virus H5N1 que está circulando este año por Europa “no posee una capacidad significativa de transmisión al ser humano”, así como por el hecho de que el agente patógeno no puede ser transmitido a través del consumo de carne de ave cocinada, huevos o productos derivados de estos.