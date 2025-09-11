El alcalde de un pueblo de Segovia, detenido por agredir a su mujer

El alcalde de la localidad segoviana de Villacastín, Julio César Sánchez, de Vox, ha sido detenido por la presunta agresión a su mujer, lo que fue visto por un policía nacional de paisano que intervino para separar al presunto agresor y a la víctima.

Según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno de Segovia, el pasado sábado se registró una agresión a una mujer, por parte de su marido, en un municipio de Ávila cercano a Villacastín, que pudo ser detenida por la intervención de un policía nacional de paisano, que presenció el acto y logró separar al agresor de la víctima.

Al identificarse como policía, el agresor también agredió al funcionario, que pudo defenderse y evitar daños sobre su persona.

El agresor se personó en la comandancia de la Guardia Civil de Ávila, donde relató lo ocurrido y fue detenido, tras lo que fue puesto en libertad tras pasar la noche en la comisaría.