Pablo Fernández llama a boicotear y “bloquear” el paso de la Vuelta a España por Valladolid

El secretario de Organización de Podemos a nivel nacional, Pablo Fernández, hizo hoy un llamamiento a toda la ciudadanía de Valladolid y del resto de Castilla y León para que acudan mañana a la capital vallisoletana a “boicotear” y “bloquear” el paso de la Vuelta Ciclista a España por las calles de Valladolid, con el objetivo de impedir que la carrera “llegue al final”.

En declaraciones ofrecidas a los medios a la salida del pleno de las Cortes de hoy, Fernández recordó que “se está perpetrando un genocidio lamentable y miserable por el estado terrorista de Israel” con su ocupación de la franja de Gaza, en Palestina, y consideró “una auténtica vergüenza” que la Vuelta a España y la Unión Ciclista Internacional “esté permitiendo que se limpie la imagen de este genocidio” con la participación del equipo Israel Premier-Tech en la ronda ciclista española, dado que el propietario de dicha escuadra “hace apología del genocidio” en Gaza.

Por ello, pidió a la ciudadanía de Valladolid, y del conjunto de Castilla y León, que dé “ejemplo” sumándose a lo sucedido en las llegadas de la carrera a Bilbao y Galicia, donde las manifestaciones en apoyo a Palestina obligaron a recortar el final de cada etapa, para “impedir que la Vuelta a España concluya mañana la etapa en las calles de Valladolid”.

Además, Fernández, en declaraciones recogidas por Ical, se mostró especialmente crítico con “aquellos que dicen que las protestas no pueden desvirtuar la Vuelta” dado que “las vidas de las personas están por encima de todo” y “cuando se está perpetrando un terrible genocidio, hay que denunciarlo en todos los ámbitos: políticos, culturales y deportivos”. De hecho, Fernández llamó al “boicot activo y la desobediencia civil” porque “la condena al genocidio está por encima de cualquier actividad deportiva”, máxime cuando “estamos ante el peor genocidio siglo XXI” y, por ello, “la historia juzgará a aquellos que se han mantenido en la equidistancia y en el silencio cómplice”.