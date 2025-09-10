Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere una motorista en Valladolid, al colisionar por alcance contra un turismo

En el lugar del siniestro el personal sanitario de Sacyl atendió a la herida, quien finalmente falleció

Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl.

Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. / JcyL / Loz

Ical

Valladolid

Una mujer de unos 35 años de edad falleció este mediodía en Valladolid como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en la VA-30. Según confirmaron a Ical fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2, el suceso tuvo lugar pasadas las 13 horas cuando la víctima, que circulaba en una motocicleta, colisionó por alcance contra un turismo a la altura del kilómetro 20 de la ronda.

El 1-1-2 dio aviso del accidente a la Guardia Civil y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envió una UVI móvil.

En el lugar del siniestro el personal sanitario de Sacyl atendió a la herida, quien finalmente falleció.

