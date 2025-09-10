Muere una motorista en Valladolid, al colisionar por alcance contra un turismo
En el lugar del siniestro el personal sanitario de Sacyl atendió a la herida, quien finalmente falleció
Ical
Valladolid
Una mujer de unos 35 años de edad falleció este mediodía en Valladolid como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en la VA-30. Según confirmaron a Ical fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2, el suceso tuvo lugar pasadas las 13 horas cuando la víctima, que circulaba en una motocicleta, colisionó por alcance contra un turismo a la altura del kilómetro 20 de la ronda.
El 1-1-2 dio aviso del accidente a la Guardia Civil y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envió una UVI móvil.
En el lugar del siniestro el personal sanitario de Sacyl atendió a la herida, quien finalmente falleció.
