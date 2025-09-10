Investigan una posible intoxicación alimentaria de diez personas durante la verbena de Saldaña (Palencia)

La Guardia Civil de Palencia investiga una intoxicación alimentaria ocurrida en la madrugada del día de hoy, durante las fiestas patronales del municipio de Saldaña.

En torno a las 05.55 horas, un total de diez personas que habían asistido a la verbena de fin de fiestas, se empezaron a encontrar mal, por lo que acudieron al centro de salud de la localidad por presentar diferentes síntomas, tales como dolor gastrointestinal, mareos o vómitos, y que fueron atendidos por el personal sanitario, señala el Instituto Armado a través de un comunicado.

Cuatro de estas personas fueron derivadas al Hospital Río Carrión de Palencia, si bien no presentaba gravedad su estado de salud. Ante la posibilidad de que el origen de dicha intoxicación hubiera sido de origen alimenticio por algún producto distribuido durante la verbena, la Guardia Civil ha tomado diferentes muestras para esclarecer lo sucedido.

Del estudio de estas muestras, que serán remitidas a Sanidad, se podrá determinar si la intoxicación fue fortuita o intencionada.