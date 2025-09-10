Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hallado el cadáver de una mujer de 67 años desaparecida en Palencia

El cuerpo, sin signos de violencia, fue localizado en las inmediaciones del campus de La Yutera

Zona próxima donde ha aparecido el cuerpo sin vida de la mujer.

Zona próxima donde ha aparecido el cuerpo sin vida de la mujer. / Brágimo / Ical

Ical

Palencia

El cuerpo sin vida de una mujer de 67 años, desaparecida desde el pasado 4 de agosto, fue encontrado en las traseras del campus universitario de La Yutera, en Palencia, según informó la Subdelegación del Gobierno. El cadáver no presenta signos de violencia y la mujer llevaba consigo todos sus efectos personales, incluyendo su teléfono móvil y documentación.

La Policía Nacional está investigando las circunstancias del fallecimiento y anunció que proporcionará más detalles a través de una nota de prensa en las próximas horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Intenta asesinar a su exmujer en Cuéllar (Segovia) prendiéndole fuego en el interior de un coche
  2. Fiestas de Valladolid 2025: estos son todos los conciertos gratuitos
  3. Detenido por amenazar de muerte a su madre con dos cuchillos
  4. No habrá comisión de investigación sobre incendios en Castilla y León al negarse PP y Vox
  5. Una discusión por el uso de un patinete eléctrico termina en una pelea con tres personas heridas
  6. Fiestas de Salamanca 2025: estos son todos los conciertos gratuitos
  7. Un feriante se lía a martillazos con un cliente que intentaba colarle una ficha falsa en Palencia
  8. Sánchez anuncia la inversión de 50 millones para una gigafactoría de baterías en Valladolid

La cosecha de cereal en Castilla y León se eleva hasta los 8,4 millones de toneladas, con rendimientos medios históricos

La cosecha de cereal en Castilla y León se eleva hasta los 8,4 millones de toneladas, con rendimientos medios históricos

Investigan una posible intoxicación alimentaria de diez personas durante la verbena de Saldaña (Palencia)

Investigan una posible intoxicación alimentaria de diez personas durante la verbena de Saldaña (Palencia)

Pablo Fernández llama a boicotear y “bloquear” el paso de la Vuelta a España por Valladolid

Pablo Fernández llama a boicotear y “bloquear” el paso de la Vuelta a España por Valladolid

Hallado el cadáver de una mujer de 67 años desaparecida en Palencia

Hallado el cadáver de una mujer de 67 años desaparecida en Palencia

La abstención de Vox en Castilla y León permite reprobar a Suárez-Quiñones por la gestión de los incendios

La abstención de Vox en Castilla y León permite reprobar a Suárez-Quiñones por la gestión de los incendios

Nadal recibirá el honoris causa de la Universidad de Salamanca el 3 de octubre

Nadal recibirá el honoris causa de la Universidad de Salamanca el 3 de octubre

Quiñones se defiende apuntando a un operativo "sin precedentes" que promete mejorar

Quiñones se defiende apuntando a un operativo "sin precedentes" que promete mejorar

Mañueco respalda a Suárez-Quiñones tras pedir la oposición su dimisión por la gestión de los incendios: "Sí, le apoyo"

Mañueco respalda a Suárez-Quiñones tras pedir la oposición su dimisión por la gestión de los incendios: "Sí, le apoyo"
Tracking Pixel Contents