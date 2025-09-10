Hallado el cadáver de una mujer de 67 años desaparecida en Palencia

El cuerpo sin vida de una mujer de 67 años, desaparecida desde el pasado 4 de agosto, fue encontrado en las traseras del campus universitario de La Yutera, en Palencia, según informó la Subdelegación del Gobierno. El cadáver no presenta signos de violencia y la mujer llevaba consigo todos sus efectos personales, incluyendo su teléfono móvil y documentación.

La Policía Nacional está investigando las circunstancias del fallecimiento y anunció que proporcionará más detalles a través de una nota de prensa en las próximas horas.