Hallado el cadáver de una mujer de 67 años desaparecida en Palencia
El cuerpo, sin signos de violencia, fue localizado en las inmediaciones del campus de La Yutera
Ical
Palencia
El cuerpo sin vida de una mujer de 67 años, desaparecida desde el pasado 4 de agosto, fue encontrado en las traseras del campus universitario de La Yutera, en Palencia, según informó la Subdelegación del Gobierno. El cadáver no presenta signos de violencia y la mujer llevaba consigo todos sus efectos personales, incluyendo su teléfono móvil y documentación.
La Policía Nacional está investigando las circunstancias del fallecimiento y anunció que proporcionará más detalles a través de una nota de prensa en las próximas horas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Intenta asesinar a su exmujer en Cuéllar (Segovia) prendiéndole fuego en el interior de un coche
- Fiestas de Valladolid 2025: estos son todos los conciertos gratuitos
- Detenido por amenazar de muerte a su madre con dos cuchillos
- No habrá comisión de investigación sobre incendios en Castilla y León al negarse PP y Vox
- Una discusión por el uso de un patinete eléctrico termina en una pelea con tres personas heridas
- Fiestas de Salamanca 2025: estos son todos los conciertos gratuitos
- Un feriante se lía a martillazos con un cliente que intentaba colarle una ficha falsa en Palencia
- Sánchez anuncia la inversión de 50 millones para una gigafactoría de baterías en Valladolid