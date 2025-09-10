La abstención de Vox en Castilla y León permite reprobar a Suárez-Quiñones por la gestión de los incendios

Las Cortes aprobaron hoy reprobar al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por su gestión de los incendios forestales y pidieron al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que revoque cuanto antes su nombramiento. Sin embargo, el Grupo Popular, con los dos procuradores no adscritos -Javier Teira y Ana Rosa Hernando- lo respaldaron y denunciaron que la oposición utilizaba una tragedia para poner en marcha una “cacería política” contra el político leonés.

La proposición no de ley del Grupo Socialista que planteaba la reprobación, una figura que no existe en el Reglamento de las Cortes, y pedía su cese, salió adelante al sumar 36 votos a favor del PSOE, UPL-Soria y el Grupo Mixto -Unidad Podemos, Por Ávila y Francisco Igea-, frente a los 33 "noes" de PP y los dos procuradores no adscritos, ya que Vox optó finalmente por la abstención, aunque había apostado en su turno por la vía judicial frente a la acción política.

La viceportavoz socialista y "número dos" del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, defendió la reprobación de Suárez-Quiñones por una cuestión de “justicia” y “dignidad” ya que argumentó que “no hay una sola razón para que deba quedarse”. “No merece estar ni un minuto más en su cargo”, afirmó, porque en su opinión los incendios no se pudieron evitar, pero sí su magnitud.

Por el contrario, el portavoz popular, Ricardo Gavilanes, expresó el apoyo de su grupo y del presidente de la Junta a Suárez-Quiñones y acusó a la oposición de emprender una “cacería política” contra el consejero, a través de una reprobación “injusta, oportunista y torticera”. A su juicio, el PSOE intenta construir un relato de “caos” que se le volverá en contra y Vox actúa en virtud del “cálculo electoral”, si bien señaló que existen “destellos de luz y esperanza” gracias a las ayudas aprobadas por la Junta.

En nombre de Vox, el procurador Ignacio Sicilia aseguró que reprobar al consejero “no vale para nada” y defendió la actuación en los tribunales de su partido, a través de la denuncia presentada en un juzgado de León o la querella registrada en el Tribunal Supremo. “El resto es un paripé”, dijo y añadió que en las próximas elecciones autonómicas se depurarán las responsabilidades. A su juicio, tanto el Gobierno como el consejero han llegado “tarde y mal” y no han hecho “los deberes”. “Acaben con ese estado infumable”, sentenció.