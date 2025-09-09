Mañueco respalda a Suárez-Quiñones tras pedir la oposición su dimisión por la gestión de los incendios: "Sí, le apoyo"
El presidente de la Junta lamenta que se busque "ventajismo político" en una "tragedia"
El PSOE le pide que se marche y elecciones autonómicas
Ical
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, expresó hoy su respaldo al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras la gestión de los “graves” incendios forestales de este verano. “Sí le apoyo”, dijo el jefe del Ejecutivo autonómico y líder del PP de Castilla y León, después de que desde el Grupo Socialista, Soria YA y el procurador Francisco Igea solicitaran su dimisión tras hacerlo responsable de que ardieran 180.000 hectáreas.
En la sesión del control al Ejecutivo de este primer pleno de las Cortes de este periodo de sesiones, Fernández Mañueco reiteró su “completo respaldo” al operativo de lucha contra incendios de Castilla y León, desde el “primero” de sus integrantes, al “último". Además, aprovechó sus respuestas a la oposición para afearle que buscar sacar “ventajismo político” de lo que consideró una “tragedia” y una “desgracia colectiva”.
La portavoz socialista Patricia Gómez Urbán abrió el turno de preguntas a Fernández Mañueco sobre la gestión de los incendios y consideró que Fernández Mañueco no puede afrontar la reconstrucción. “No puede seguir ni un minuto más”, le espetó y le pidió que permita a los ciudadanos que decidan su “presente” y “futuro” en unas elecciones autonómicas para que puedan tener un presidente que los anteponga ante todo y ante todos.
