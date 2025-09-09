Detenida en Burgos una menor tras amenazar a otra con un cuchillo de 20 centímetros

Agentes de la Policía Local de Burgos detuvieron a una menor de 16 años de edad como autora de un delito de amenazas graves en las que empleó un cuchillo de 20 centímetros de envergadura, según informaron hoy fuentes policiales. Los hechos tuvieron lugar el pasado jueves, 4 de septiembre, sobre las 20.20 horas, en la confluencia de la calle Padre flores con la calle San Francisco, en la capital burgalesa.

En ese momento, agentes de la Policía Local fueron activados por el 112, desde donde se informaba sobre unas amenazas con un cuchillo. Acto seguido, una dotación adscrita de la Unidad de Protección Ciudadana (UPC) se dirigió al lugar, localizando a varios jóvenes entre los que se encontraba una menor de 16 años, que manifestó a los agentes haber sido amenazada por una persona conocida.

Minutos más tarde, la autora de los hechos fue localizada en las proximidades de la calle San Francisco por lo que, tras informar de lo sucedido, se le practicó un registro corporal de seguridad, localizando en un bolsillo el pantalón un cuchillo con las cachas negras y de 20 centímetros de envergadura. Tras realizar las pesquisas necesarias, los agentes procedieron a la detención de esta menor de 16 años como autora de un delito de amenazas graves.