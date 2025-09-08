Sánchez anuncia la inversión de 50 millones para una gigafactoría de baterías en Valladolid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció hoy una inversión del Ejecutivo nacional de 50 millones de euros para el desarrollo de una nueva gigafactoría de baterías en Valladolid, que será construida por Inobat Iberia.

Según explicó Sánchez durante la clausura de la jornada "España, vanguardia de la industria verde", celebrada en Madrid, la iniciativa de Inobat en Valladolid permitirá crear 260 empleos directos y 500 indirectos gracias a una inversión total de 700 millones de euros.

El presidente del Gobierno enmarcó la inversión de su Ejecutivo en este proyecto dentro de la apuesta por “la descarbonización y la industria verde”, que también se llevará a cabo con el fomento de la compra pública verde a través de obligaciones e incentivos o de la inclusión de requisitos, en la contratación pública, para la compra de productos cuya huella de carbono sea nula o reducida.