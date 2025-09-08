Fiestas de Valladolid 2025: estos son todos los conciertos gratuitos

Además de La Concha en Zamora, Salamanca celebra sus gran ferias y Valladolid también está en fiestas durante estos días. Si Rosario Flores, José Mercé, Siloé, Ultraligera, Europe o Medina Azahara son algunos de los artistas que actuarán en Salamanca, Valladolid también acoge el talento de numerosos artistas conocidos con motivo de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

Estos son los conciertos programados en Valladolid para los próximos días, todos ellos con entrada gratuita en la Plaza Mayor hasta completar aforo. Habrá 23 actuaciones (tres internacionales, ocho de artistas nacionales y una docena de grupos locales).

Lunes 8 de septiembre: DJ Oscarmina (20.45h) y Dani Fernández (22.00h)

Martes 9 de septiembre: Barón Rojo (21.30h) y la Escuela Municipal de Música

Miércoles 10 de septiembre: Gon Abril (20.45h) y James Blunt (22.00h)

El artista, compositor y médico vallisoletano Gon Abril se encargará de llenar de música el escenario el miércoles 10 a partir de las 20.45 horas. Después, James Blunt actuará en un espectáculo que cautivará a todos los asistentes gracias a sus letras conmovedoras y sinceras, y su sonido pop-rock. El británico James Blunt hará parada en Valladolid como parte de la gira del vigésimo aniversario de ‘Back to Bedlam’; su álbum debut con el que el artista vendió más de once millones de copias en todo el mundo y con el que fue nominado en cinco categorías de los Premios Grammy. Un disco que se convirtió en un fenómeno, catapultando a James Blunt a la fama internacional con temas icónicos como ‘You’re Beautiful’ y ‘Goodbye My Lover’.

Jueves 11 de septiembre: Natalia Fresneda (20.45h) y María Becerra (22.00h)

La artista emergente Natalia Fresneda llegará el jueves 11 a partir de las a las 20.45 horas y el grupo Level Up Escuela Stage, ganadores del concurso ‘Pequeñas Estrellas’, participará junto a la artista en uno de los momentos más especiales de su actuación musical.

Viernes 12 de septiembre: D' Alma (20.00h), La familia Camarón (21.15h) y Rosario (23.00h)

Sábado 13 de septiembre: Salto Base (21.45h) y Vanesa Martín (23.00h)

A partir de las 23.000 horas, la artista Vanesa Martín hará parada en Valladolid para presentar su nuevo trabajo discográfico ‘Casa Mía’ con un total de doce canciones que transitan por la emoción. ‘Casa Mía’es el noveno álbum de su carrera, el primero junto a Universal Music.

Domingo 14 de septiembre: Cristina Lázaro (20.00h) y José Mercé (21.30h)