Fiestas de Salamanca 2025: estos son todos los conciertos gratuitos
Rosario Flores, Siloé, Lia Kali, Europe y José Mercé son algunos de los artistas que actuarán en la Plaza Mayor
Tras la orquesta La Fórmula, Benwow y Siempre Así, Salamanca continúa inmersa en sus grandes Ferias y Fiestas. Estos son los artistas confirmados y fechas en las que actuarán en la Plaza Mayor y en el parque Nebrija.
Conciertos gratuitos en la Plaza Mayor de Salamanca
Lunes 8 de septiembre: Rosario Flores
El lunes 8 de septiembre la Plaza Mayor acogerá el concierto de Rosario Flores que ha vuelto a los escenarios para presentar en directo su nuevo disco, ‘Universo de Ley’, en una gira que resume más de tres décadas de carrera musical y en la que interpretará todos sus grandes éxitos. “Más de 33 años de carrera, una quincena de discos, conciertos que se cuentan por miles, 12 discos de platino, tres premios Ondas, tres Grammys latinos y una Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Todo eso hace de Rosario una leyenda viva de la música en español, una de las artistas más queridas y respetadas por el público”, refirió el alcalde de Salamanca durante la presentación.
Martes 9 de septiembre: Medina Azahara
Medina Azahara se despide definitivamente de los escenarios, poniendo fin a una “carrera legendaria” que ha marcado el rock andaluz durante más de cuatro décadas. Con un último tour, titulado ‘Todo tiene su fin’, el grupo hace un homenaje a todos los que los han acompañado desde sus inicios, recorriendo sus grandes éxitos.
Miércoles 10 de septiembre. Los 40 Sessions
La Plaza Mayor de Salamanca se convertirá en una pista de baila al ritmo de Dani Moreno ‘El Gallo’ y San Bernardino, “dos de los locutores más escuchados de la radio musical española” con el espectáculo Los 40Sessions.
Jueves 11 de septiembre. Ultraligera y Siloé
Doble concierto. El primero correrá a cargo de Ultraligera, una banda de rock alternativo surgida en 2021, “cuyas letras cuentan historias sobre personajes descarriados y sus viajes y cuya música tiene influencias desde el indie hasta el grunge”. Y el segundo lo ofrecerá Siloé, que “se está consagrando como la banda con más proyección del panorama musical”. El pasado año el grupo estrenó su último álbum, ‘Santa Trinidad’, con el que llevan numerosos ‘sold outs’ por toda la geografía española.
Viernes 12 de septiembre. Marta Santos
La sevillana Marta Santos “ha pasado de ser una joven promesa emergente a una artista consolidada en tiempo récord gracias a su talento musical, su deliciosa voz y una facilidad prodigiosa para conectar con el público”.
Sábado 13 de septiembre. Noan y Lia Kali
Doble concierto. El primero correrá a cargo de Noan, un cantante, compositor y “una de las grandes promesas de la nueva ola del pop español”. Y el segundo lo protagonizará la cantante Lia Kali quien, con la publicación de su álbum debut ‘Contra Todo Pronóstico’, puso el panorama musical “del revés”.
Domingo 14 de septiembre. Europe
El grupo sueco Europe actuará por primera vez en Salamanca. Se trata del único concierto de acceso gratuito que ofrecerán en España. “Durante más de cuatro décadas, Europe ha sido y es una de las bandas de rock más icónicas y queridas del mundo. Desde su formación en 1979 en un humilde barrio de Estocolmo, Suecia, la banda ha cautivado a miles de fans alrededor del mundo gracias a su talento y energía inconfundible.
Lunes 15 de septiembre. José Mercé
José Mercé será el encargado de poner el broche de oro el lunes 15 de septiembre con una gira muy especial dedicada a uno de sus paisanos más ilustres, Manuel Alejandro, a quien quiere dedicar su espectáculo versionando algunas de sus canciones más emblemáticas y llevándolas a varios palos del flamenco. “Le acompañará su cuadro habitual con dos guitarras flamencas, tres palmeros, una percusión flamenca a los que acompañarán un piano acústico y un contrabajo que aportarán una nueva sonoridad a unas canciones tan reconocidas”.
Conciertos gratuitos en el parque Nebrija
Lunes 8 de septiembre: Nessa
Martes 9 de septiembre: The Third Rule
Miércoles 10 de septiembre: TBMC
Viernes 12 de septiembre: Diego Jiménez
Domingo 14 de septiembre: Ruido de fondo
