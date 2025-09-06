Los trabajadores forestales salen a las calles de León para reclamar un dispositivo 100% publico y durante todo el año

Más de un millar de personas salieron hoy a las calles de León, después de los incendios que asolaron a la provincia este mes de agosto, para reclamar a la Junta de Castilla y León que se les reconozca a los profesionales que luchan contra el fuego la categoría de bomberos forestales, en vez de peones, y que haya un dispositivo cien por cien público todo el año que ayude a combatir los graves incendios que se viven hoy en día.

La convocatoria de la concentración estuvo auspiciada por la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León, con quienes la ciudadanía leonesa recorrió las principales calles de la ciudad con el objetivo de que se escuche las reivindicaciones de este colectivo, expresadas, en declaraciones recogidas por Ical, por uno de los trabajadores de la Base Helitransportada de Sahechores, Víctor Moro López.

“Venimos a manifestarnos porque este dispositivo sea cien por cien público, estable todo el año y nos reconozcan, de una vez por todas, como bomberos forestales, que es lo que somos, con todo lo que conlleva: jubilaciones anticipadas por coeficientes reductores, por sustancias cancerígenas del fuego, y por esfuerzo físico. Y reclamamos también que las condiciones de trabajo sean dignas”, dijo.

Y es que los trabajadores consideran “vital” que haya labores todo el año, ya que no se trata solo de extinguir los fuegos en verano. “El resto del año hacemos labores de prevención, que a día de hoy es muy importante. No hablamos solo de limpieza sino de adecuación al cambio climático. Estamos viviendo incendios muy voraces que se podrían prevenir con labores adecuadas. Jamás me había encontrado incendios así, como los de una campaña como esta”, aseguró Moro López, a la vez que relató jornadas de 20 horas de trabajo con descansos de apenas 10 horas. “Espero que se saque algo bueno de esto, pero va a costar. La administración no nos lo va a poner fácil”, añadió.

Por su parte Pablo Zurro, otro miembro de la asociación convocante, también afirmó que es necesario mantener limpios los accesos y denunció que se han eliminado torres de vigilancia. “Se están desmantelando y todo ese personal podía haber hecho una detección temprana y se habrían evitado estos desastres”, explicó a Ical.

Zurro habló de condiciones de trabajo “tercermundistas” y por eso reclamó “dignidad, que significa que se nos dé la categoría de bomberos forestales, unas bases decentes, que las cuadrillas de tierra tengan un lugar donde empezar y acabar su jornada, con taquillas, duchas, agua corriente, que son cosas que parecen muy obvias pero no existen”, continuó.

La marcha contó también con la participación de representantes de varias formaciones políticas que fueron muy críticas con la gestión de la Junta y, en concreto, con la del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, a quien le exigieron la dimisión. Tal fue el caso de la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, que acompañada por el secretario provincial socialista en León, Javier Alfonso Cendón, exigió “responsabilidades” ante la “falta de medios, de dirección y de coordinación” por la “soberbia” del consejero.