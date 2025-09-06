Detenido por amenazar de muerte a su madre con dos cuchillos
El joven, de 20 años, fue reducido por la Guardia Civil tras acorralar a su madre en casa y salir a la calle armado
Ical
La Guardia Civil de Burgos detuvo en Lerma a un joven de 20 años como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, después de amenazar de muerte a su madre con un arma blanca en el domicilio familiar y enfrentarse a los agentes en la vía pública portando dos cuchillos de grandes dimensiones.
La intervención se inició a raíz de un aviso recibido en la Central Operativa de Servicios (COS), que alertaba de una posible agresión en el interior de una vivienda. Una patrulla de Seguridad Ciudadana se desplazó de inmediato al lugar, donde localizó al varón ya en el exterior armado con dos cuchillos.
Los agentes actuaron con rapidez y determinación para neutralizar la amenaza, logrando reducir e inmovilizar al joven sin que se produjeran lesiones.
Graves amenazas
Según las primeras investigaciones, el detenido había proferido graves amenazas de muerte contra su madre, llegando a clavar el arma en repetidas ocasiones en la puerta del baño tras la que la mujer se había refugiado.
La víctima, aunque no presentaba heridas, fue atendida por los agentes en un estado de fuerte nerviosismo y recibió apoyo y asistencia en el domicilio.
El detenido fue trasladado a dependencias oficiales para la instrucción de diligencias, que han sido ya puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Lerma.
- Fallece un varón de 45 años al colisionar frontalmente un camión y una furgoneta en la N-VI a la altura de Villacastín (Segovia)
- Intenta asesinar a su exmujer en Cuéllar (Segovia) prendiéndole fuego en el interior de un coche
- No habrá comisión de investigación sobre incendios en Castilla y León al negarse PP y Vox
- Una discusión por el uso de un patinete eléctrico termina en una pelea con tres personas heridas
- Investigan el ataque de un perro potencialmente peligroso a una mujer en Laguna de Duero, Valladolid
- Un feriante se lía a martillazos con un cliente que intentaba colarle una ficha falsa en Palencia
- El campo de Castilla y León teme el ataque a ganado y cultivo de la fauna salvaje expulsada por los incendios
- Mañueco anuncia un “ambicioso plan” para impulsar la ganadería extensiva en Castilla y León