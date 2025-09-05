Una discusión por el uso de un patinete eléctrico termina en una pelea con tres personas heridas
El conflicto se origina cuando uno de los implicados recrimina al hijo de otro por circular con un vehículo de movilidad personal en una zona peatonal
Ical
Palencia
Agentes de la Policía Local de Palencia acudieron ayer a la avenida Brasilia tras recibir un aviso del servicio de emergencias 1-1-2 sobre una pelea. Al llegar, identificaron a dos varones y una mujer con lesiones de diversa consideración. Según las primeras investigaciones, el conflicto se originó cuando uno de los implicados recriminó al hijo de otro por circular con un vehículo de movilidad personal (VMP) en una zona peatonal, según indica el parte de sucesos.
Los agentes informaron a los involucrados de sus derechos y estos se trasladaron por sus propios medios a un centro sanitario para recibir atención médica y realizar los correspondientes partes de lesiones.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Fallece un varón de 45 años al colisionar frontalmente un camión y una furgoneta en la N-VI a la altura de Villacastín (Segovia)
- Libertad provisional con internamiento psiquiátrico para el detenido por el incendio de Berlanga del Bierzo (León)
- Intenta asesinar a su exmujer en Cuéllar (Segovia) prendiéndole fuego en el interior de un coche
- No habrá comisión de investigación sobre incendios en Castilla y León al negarse PP y Vox
- Investigan el ataque de un perro potencialmente peligroso a una mujer en Laguna de Duero, Valladolid
- Mañueco defiende la actuación de la Junta en los incendios: 'Desde el minuto uno y sin regatear ningún esfuerzo
- Un feriante se lía a martillazos con un cliente que intentaba colarle una ficha falsa en Palencia
- Agentes y bomberos forestales a las puertas de las Cortes: 'Nos han dejado abandonados