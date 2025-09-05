Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido en Burgos un hombre por agresión sexual a un menor

El arrestado se anunciaba en una página de contactos

Agentes de la Policía Nacional en una imagen de archivo.

Agentes de la Policía Nacional en una imagen de archivo. / Policía Nacional

Europa Press

Burgos

Agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Burgos han detenido a un varón de 57 años como presunto autor de un delito de agresión sexual a un menor de edad.

El detenido, al que se ha arrestado a finales de agosto, se anunciaba en una página de contactos en la que se describía físicamente y expresaba de forma explícita sus gustos sexuales.

A partir de ahí comenzó la comunicación entre ambos y, en un encuentro posterior, el menor -con capacidad de consentimiento (mayor de 16 años)- le marcó al adulto una serie de límites que no fueron respetados ya que este sometió al menor, pese a su reiterada y explícita oposición, a prácticas sexuales no consentidas, violentando así su voluntad, han informado a Europa Press fuentes policiales.

En los días posteriores a lo ocurrido, el menor puso en conocimiento de una persona de su entorno lo sucedido y reiteró que había sido sometido a comportamientos sexuales no consentidos.

Esta persona lo comunicó a Policía Nacional que, tras recabar y confirmar el testimonio del menor, identificó al adulto y procedió a su detención y puesta a disposición judicial como presunto autor de un delito de agresión sexual a menor de edad.

La autoridad judicial, a la espera de la celebración del juicio penal correspondiente, ha dictado una orden de alejamiento con prohibición de comunicación de esta persona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Fallece un varón de 45 años al colisionar frontalmente un camión y una furgoneta en la N-VI a la altura de Villacastín (Segovia)
  2. Libertad provisional con internamiento psiquiátrico para el detenido por el incendio de Berlanga del Bierzo (León)
  3. Intenta asesinar a su exmujer en Cuéllar (Segovia) prendiéndole fuego en el interior de un coche
  4. No habrá comisión de investigación sobre incendios en Castilla y León al negarse PP y Vox
  5. Investigan el ataque de un perro potencialmente peligroso a una mujer en Laguna de Duero, Valladolid
  6. Mañueco defiende la actuación de la Junta en los incendios: 'Desde el minuto uno y sin regatear ningún esfuerzo
  7. Un feriante se lía a martillazos con un cliente que intentaba colarle una ficha falsa en Palencia
  8. Agentes y bomberos forestales a las puertas de las Cortes: 'Nos han dejado abandonados

Una discusión por el uso de un patinete eléctrico termina en una pelea con tres personas heridas

Una discusión por el uso de un patinete eléctrico termina en una pelea con tres personas heridas

Detenido en Burgos un hombre por agresión sexual a un menor

Detenido en Burgos un hombre por agresión sexual a un menor

No habrá comisión de investigación sobre incendios en Castilla y León al negarse PP y Vox

No habrá comisión de investigación sobre incendios en Castilla y León al negarse PP y Vox

Dos detenidos por golpear a un hombre al que quitaron dos euros que había recibido como limosna

Dos detenidos por golpear a un hombre al que quitaron dos euros que había recibido como limosna

A prisión el presunto autor de una puñalada a plena luz del día en Salamanca

A prisión el presunto autor de una puñalada a plena luz del día en Salamanca

Investigan al dueño de un perro potencialmente peligroso que atacó y mató a otro en Alaejos (Valladolid)

Investigan al dueño de un perro potencialmente peligroso que atacó y mató a otro en Alaejos (Valladolid)

Mañueco anuncia un “ambicioso plan” para impulsar la ganadería extensiva en Castilla y León

Mañueco anuncia un “ambicioso plan” para impulsar la ganadería extensiva en Castilla y León

Castilla y León aprueba un decreto para regular la planificación de su masa forestal

Castilla y León aprueba un decreto para regular la planificación de su masa forestal
Tracking Pixel Contents