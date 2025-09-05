Detenido en Burgos un hombre por agresión sexual a un menor
El arrestado se anunciaba en una página de contactos
Europa Press
Agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Burgos han detenido a un varón de 57 años como presunto autor de un delito de agresión sexual a un menor de edad.
El detenido, al que se ha arrestado a finales de agosto, se anunciaba en una página de contactos en la que se describía físicamente y expresaba de forma explícita sus gustos sexuales.
A partir de ahí comenzó la comunicación entre ambos y, en un encuentro posterior, el menor -con capacidad de consentimiento (mayor de 16 años)- le marcó al adulto una serie de límites que no fueron respetados ya que este sometió al menor, pese a su reiterada y explícita oposición, a prácticas sexuales no consentidas, violentando así su voluntad, han informado a Europa Press fuentes policiales.
En los días posteriores a lo ocurrido, el menor puso en conocimiento de una persona de su entorno lo sucedido y reiteró que había sido sometido a comportamientos sexuales no consentidos.
Esta persona lo comunicó a Policía Nacional que, tras recabar y confirmar el testimonio del menor, identificó al adulto y procedió a su detención y puesta a disposición judicial como presunto autor de un delito de agresión sexual a menor de edad.
La autoridad judicial, a la espera de la celebración del juicio penal correspondiente, ha dictado una orden de alejamiento con prohibición de comunicación de esta persona.
