Balance final tras los incendios en Castilla y León: 141.264 las hectáreas quemadas

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha cifrado en 141.264 las hectáreas quemadas el pasado mes en Castilla y León a causa de la ola de incendios forestales, de un total de 336.346 hectáreas en el conjunto del país, con datos a fecha del 31 de agosto.

Del total de hectáreas calcinadas en agosto en España, el 97 % se distribuyen entre Galicia, Castilla y León y Extremadura.

"La cifra es ligeramente inferior a la de la semana pasada", un 7% menos, debido a los ajustes de la información satelital que se va recibiendo con datos con mejor resolución, ha explicado este viernes la vicepresidenta tercera durante su comparecencia en la Comisión para la Transición Ecológica en el Congreso para dar cuenta de la ola de incendios forestales.

La mayor superficie afectada se ha producido en Galicia, con 143.628 hectáreas afectadas, el 43%; Castilla y León, 141.264 hectáreas, 42%, y Extremadura, 41.525 hectáreas, 12%; "estas tres comunidades aglutinan el 97% de la superficie afectada en el mes de agosto".

Las 10.000 hectáreas restantes se distribuyen en el resto de comunidades con algún episodio de incendios durante el pasado mes de agosto.