Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigan al dueño de un perro potencialmente peligroso que atacó y mató a otro en Alaejos (Valladolid)

El can mordió a la víctima en el cuello

Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo.

Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo. / GUARDIA CIVIL - Archivo

Europa Press

Valladolid

La Guardia Civil investiga al dueño de un perro potencialmente peligroso que atacó a otro que murió fruto de este hecho, ocurrido en la localidad de Alaejos (Valladolid).

Los hechos se produjeron el 29 de agosto, cuando una mujer se encontraba en su domicilio y, al abrir la puerta del garaje, se le escapó su perro Yorkshire Terrier y fue atacado al instante por un American Stafforshire Terrier, una raza potencialmente peligrosa, que se encontraba sin custodia en la calle y que le mordió en el cuello sin liberarlo hasta ocasionarle la muerte.

Tras diversas gestiones practicadas por los agentes de la Guardia Civil, se consiguió identificar al propietario del animal y se procedió a su investigación como auto de un delito contra los animales, debido a que es el responsable del incumplimiento de las medidas de seguridad y custodia en la posesión de un animal potencialmente peligroso.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Medina de Campo, así como de la Fiscalía de la Audiencia Provincia de Valladolid.

Noticias relacionadas y más

Asimismo, se han remitido las infracciones administrativas cometidas al Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León de Valladolid y al Ayuntamiento de Alaejos al ser las dos autoridades en el área de animales de compañía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Fallece un varón de 45 años al colisionar frontalmente un camión y una furgoneta en la N-VI a la altura de Villacastín (Segovia)
  2. Libertad provisional con internamiento psiquiátrico para el detenido por el incendio de Berlanga del Bierzo (León)
  3. Investigan el ataque de un perro potencialmente peligroso a una mujer en Laguna de Duero, Valladolid
  4. Mañueco defiende la actuación de la Junta en los incendios: 'Desde el minuto uno y sin regatear ningún esfuerzo
  5. Un feriante se lía a martillazos con un cliente que intentaba colarle una ficha falsa en Palencia
  6. Agentes y bomberos forestales a las puertas de las Cortes: 'Nos han dejado abandonados
  7. DIRECTO | Mañueco comparece en las Cortes para dar explicaciones sobre la gestión de los incendios
  8. El campo de Castilla y León teme el ataque a ganado y cultivo de la fauna salvaje expulsada por los incendios

A prisión el presunto autor de una puñalada a plena luz del día en Salamanca

A prisión el presunto autor de una puñalada a plena luz del día en Salamanca

Investigan al dueño de un perro potencialmente peligroso que atacó y mató a otro en Alaejos (Valladolid)

Investigan al dueño de un perro potencialmente peligroso que atacó y mató a otro en Alaejos (Valladolid)

Mañueco anuncia un “ambicioso plan” para impulsar la ganadería extensiva en Castilla y León

Mañueco anuncia un “ambicioso plan” para impulsar la ganadería extensiva en Castilla y León

Castilla y León aprueba un decreto para regular la planificación de su masa forestal

Castilla y León aprueba un decreto para regular la planificación de su masa forestal

Intenta asesinar a su exmujer en Cuéllar (Segovia) prendiéndole fuego en el interior de un coche

Intenta asesinar a su exmujer en Cuéllar (Segovia) prendiéndole fuego en el interior de un coche

Aumentan las grandes fortunas en Castilla y León: 144 nuevas

Aumentan las grandes fortunas en Castilla y León: 144 nuevas

Largo cuarto encierro de las Fiestas de Cuéllar (Segovia)

Largo cuarto encierro de las Fiestas de Cuéllar (Segovia)

El campo de Castilla y León teme el ataque a ganado y cultivo de la fauna salvaje expulsada por los incendios

El campo de Castilla y León teme el ataque a ganado y cultivo de la fauna salvaje expulsada por los incendios
Tracking Pixel Contents