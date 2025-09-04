Investigan al dueño de un perro potencialmente peligroso que atacó y mató a otro en Alaejos (Valladolid)
El can mordió a la víctima en el cuello
Europa Press
La Guardia Civil investiga al dueño de un perro potencialmente peligroso que atacó a otro que murió fruto de este hecho, ocurrido en la localidad de Alaejos (Valladolid).
Los hechos se produjeron el 29 de agosto, cuando una mujer se encontraba en su domicilio y, al abrir la puerta del garaje, se le escapó su perro Yorkshire Terrier y fue atacado al instante por un American Stafforshire Terrier, una raza potencialmente peligrosa, que se encontraba sin custodia en la calle y que le mordió en el cuello sin liberarlo hasta ocasionarle la muerte.
Tras diversas gestiones practicadas por los agentes de la Guardia Civil, se consiguió identificar al propietario del animal y se procedió a su investigación como auto de un delito contra los animales, debido a que es el responsable del incumplimiento de las medidas de seguridad y custodia en la posesión de un animal potencialmente peligroso.
Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Medina de Campo, así como de la Fiscalía de la Audiencia Provincia de Valladolid.
Asimismo, se han remitido las infracciones administrativas cometidas al Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León de Valladolid y al Ayuntamiento de Alaejos al ser las dos autoridades en el área de animales de compañía.
