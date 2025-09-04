No habrá comisión de investigación sobre incendios en Castilla y León al negarse PP y Vox
El Partido Popular asegura que el presidente Mañueco ya dio explicaciones suficientes en el pleno extraordinario del pasado viernes
Efe
Las Cortes de Castilla y León no pondrán en marcha una comisión de investigación sobre la gestión de los incendios forestales, cuya creación registró el pasado viernes los grupos parlamentarios UPL-Soria Ya y Mixto, al manifestar este jueves su negativa el PP y Vox, que sumarían una mayoría en caso de votarse su constitución.
El portavoz del PP, Ricardo Gavilanes, ha justificado su decisión en que el operativo ha estado "a la altura", aunque se ha visto superado por "condicionantes extremos" que hacían a estos fuegos "imparables", mientras que David Hierro (Vox) ha incidido en que se trata de un tema judicializado y que para asumir responsabilidades políticas no hace falta ninguna comisión parlamentaria.
Gavilanes, además, ha subrayado que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ya dio suficientes explicaciones en el pleno extraordinario del pasado viernes y que una comisión de investigación "no es en absoluto procedente".
En los tribunales
Por su parte, Hierro ha insistido en que "la cuestión es demasiado importante y grave", incluso con muertes de miembros del operativo, que a su juicio deben investigar los tribunales y no un grupo de procuradores, porque, a su juicio, la solicitud de responsabilidades debe recaer en los ciudadanos con su voto, en referencia a las elecciones que se prevén en marzo.
El portavoz de Vox, además, ha anunciado que su grupo ha solicitado la comparecencia del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP), y del director general de Patrimonio Natural, José Ángel Arranz, para que "den explicaciones y se saquen responsabilidades políticas".
"Que investiguen los jueces, no los procuradores para cobrar una comisión, ese dinero, insisto, puede ir a cosas mucho más importantes", ha aseverado.
