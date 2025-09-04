Muy grave una mujer rescatada del interior de un vehículo incendiado en Cuéllar (Segovia)
La víctima, de 50 años, estaba inconsciente en el interior del turismo
ICAL
Un mujer, de unos 50 años, ha sido rescatada este jueves 4 de septiembre por la mañana, en estado muy grave, de un vehículo incendiado en el polígono industrial Prado Vega, en la localidad segoviana de Cuéllar, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 112 a la agencia Ical.
El 112 recibió varias llamadas para informar del suceso. Aseguraban que estaban intentando apagar el fuego con un extintor, además de haber sacado del vehículo a una mujer que se encontraba inconsciente.
Se ha movilizado a lo Bomberos de Segovia, a la Guardia Civil y a Sacyl, que derivó una UVI móvil, una ambulancia soporte vital básico y un equipo médico de Cuéllar. En estos momentos, los servicios de emergencia se encuentran trabajando en el lugar.
