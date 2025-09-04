Castilla y León aprueba un decreto para regular la planificación de su masa forestal

Agilizar los trámites administrativos de las futuras planificaciones forestales e implementar "tecnologías novedosas" en la inventariación forestal es el objetivo del proyecto de decreto aprobado este jueves por la Junta de Castilla y León tras los graves incendios este verano y que aún afectan a la Comunidad.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha informado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que no ha comparecido el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, como es habitual en estos casos, de que este decreto también servirá para aprobar las instrucciones generales para la ordenación de montes de la Comunidad.

Según ha argumentado el portavoz, desde que se constituyó la Comunidad, Castilla y León ha ganado 500.000 hectáreas de nuevos bosques, con 21 millones nuevos de árboles y con 13.000 hectáreas cada año, que hacen que esta masa forestal sea "más que toda la superficie de Baleares o que el País Vasco", ha ejemplificado Carriedo.

Por ello, ha explicado que es preciso "mejorar el proceso" de ordenación de esta masa forestal y hacerlo "más eficiente" a través de este nuevo decreto, que no lleva aparejado un presupuesto, ya que "el coste derivará de la ordenación y de las tareas al respecto".

Así, este decreto supondrá, como ha incidido el portavoz, una "agilización" de los trámites administrativos de las futuras planificaciones forestales, con medios electrónicos y la implantación de "tecnologías novedosas en la inventariación forestal".

Avanzan las ayudas por los incendios

Por otro lado, el portavoz ha informado de que el plan para la recuperación de las zonas afectadas por el fuego, dotado con 114 millones de euros, ya está cumplido al 65 por ciento.

Concretamente, son ya 219 las familias desalojadas que tienen autorizado el pago de una ayuda de 500 euros que, como ha concretado el portavoz, solo requerirá de una declaración responsable de los vecinos de los pueblos afectados por lo que los habitantes que decidieron no desalojar sus pueblos, por el motivo que fuera, también podrían solicitar esas ayudas.

Asimismo, las subvenciones de 5.500 euros destinadas a agricultores y ganaderos alcanzan ya las 530 explotaciones y se han aceptado un total de 33 peticiones de las ayudas de 5.500 euros destinadas a autónomos y pymes.