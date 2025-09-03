Un feriante se lía a martillazos con un cliente que intentaba colarle una ficha falsa en Palencia

La Policía Local de Palencia ha detenido a un feriante por agredir presuntamente a un joven con un martillo y causarle lesiones en una mano y daños en el teléfono móvil.

Tal y como ha informado el Ayuntamiento de Palencia, los hechos ocurrieron sobre las 21 horas de ayer martes en el recinto ferial cuando una patrulla fue requerida por un varón de 18 años que presentaba lesiones importantes en una mano y daños en el teléfono móvil causados, presuntamente, por el encargado de la taquilla de una de las atracciones con un martillo.

Los agentes verificaron que los hechos eran ciertos y que se habían producido tras una discusión entre ellos, por una posible falsificación de fichas para acceder a la atracción. La Policía Local detuvo al agresor, un varón de 26 años, como presunto autor de un delito de Lesiones y fue trasladado a Comisaría para su puesta a disposición Judicial.