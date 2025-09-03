Largo cuarto encierro de las Fiestas de Cuéllar (Segovia)

El cuarto encierro de las Fiestas de Cuéllar se completó esta mañana sin ningún herido por los astados pese a la duración, que se prolongó hasta las 10 de la mañana, después de que caballistas, corredores y pastores tuvieran que dedicarse a conseguir que los seis novillos de la ganadería gaditana Montes de Oca entraran en la plaza de Toros, especialmente el último que estuvo más de 15 minutos parado por agotamiento en la avenida de los Toros.

Desde la puesta en escena, con dos de los novillos adelantándose a la manada, los pastores tuvieron que afanarse en lograr que los seis astados se mantuvieran unidos, máxime cuando poco después, uno de los novillos evitó cruzar el túnel de la autovía y otro provocó momentos de tensión durante dicho tramo.

Además, uno de los caballos recibió una cornada y otro de los novillos se dio media vuelta y exigió que pastores y caballistas volvieran a intervenir para que regresase al transcurso habitual del encierro, aunque el cansancio se hizo patente en la manada, que recorrió andando el recorrido urbano, y uno de los novillos incluso se paró durante un cuarto de hora en la avenida de los Toros.

Finalmente, en torno a las 10.00 horas, se pudo conducir al último novillo al interior de la plaza de Toros de Cuéllar para dar por concluido el cuarto encierro de las fiestas de la localidad segoviana.