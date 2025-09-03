El campo de Castilla y León teme el ataque a ganado y cultivo de la fauna salvaje expulsada por los incendios

COAG ha mostrado la preocupación de agricultores y ganaderos ante los ataques que sobre el ganado y los cultivos pueda tener la fauna salvaje que ha sido expulsada de su territorio con los incendios forestales que han asediado Castilla y León durante este mes de agosto.

En una nota de prensa, la organización agraria asegura que ante una catástrofe de la magnitud de los fuegos, con miles de hectáreas calcinadas, las reacciones de la fauna son imprevisibles, y temen una mayor presencia en las carreteras, por efectos migratorios, por daños en granjas y cosechas.

Juan Carlos Blanco, uno de los mayores expertos en lobo, ha explicado a COAG que dada la dimensión de los incendios es muy difícil prever los comportamientos que pueden tener especies como zorros, tejones, corzos, jabalíes, ciervos, osos o lobos, que buscarán formas de alimentarse y sobrevivir.

Lobos

En el caso de los lobos, dada la presencia de animales muertos a causa del fuego, se espera que pueda bajar la intensidad de los ataques a granjas, pero tendrán que colonizar nuevos terrenos tras huir de los quemados, por lo que esos ataques pueden cambiar de lugar, alertan.

Por otra parte, los expertos apuntan a que se podrían disparar los accidentes de tráfico causado por fauna salvaje, dado que habrá muchos movimientos migratorios, y como daño colateral estará el aumento también de los daños en tierras agrarias, por ciervos, corzos o jabalíes en busca de alimento.

COAG ha recordado que los apicultores leoneses temen la incursión del oso en los colmenares, ante la falta de otros alimentos, y los viñedos tampoco se salvarán del ataque de la fauna salvaje tras los fuegos.