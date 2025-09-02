Los toros de la ganadería portuguesa Rosa Rodríguez dejan tres heridos en el tercer encierro de Cuéllar

Los toros de la ganadería portuguesa Rosa Rodríguez dejaron tres heridos en el tercer encierro de Cuéllar, celebrado este martes, en un recorrido que tuvo velocidad, precisión y peligro, pero lejos del caos registrado el lunes.

Sin embargo, tres personas resultaron heridas, uno de ellos un joven de 20 años por una cornada en la cara posterior de la pierna derecha, con una trayectoria de diez centímetros y afectación en el gemelo derecho, que fue intervenido en la enfermería de la Plaza de Toros, según confirmó el Ayuntamiento.

Tercer encierro de las fiestas de Cuéllar. / Nacho Valverde - Ical

Los mozos acompañaron a pie la apertura de los Corrales del Cega, con una salida limpia y rápida de los bueyes y de los toros de Rosa Rodríguez. Aun así, como ya es habitual, los caballistas no han podido parar a los astados en los pinares. También otra persona sufrió un traumatismo cranoencefálico y una tercera, una herida ocular por un golpe.