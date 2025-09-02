Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herido por arma blanca durante una reyerta en las calles de Salamanca

El otro varón implicado en la pelea también tuvo que ser atendido por los servicios de Emergencias con un golpe en la cabeza

Patrulla de la Policía Nacional.

Patrulla de la Policía Nacional. / POLICÍA NACIONAL

Ical

Salamanca

Un hombre resultó hoy herido por arma blanca durante una reyerta en las calles de Salamanca. En concreto, el suceso tuvo lugar sobre las 13.46 horas a la altura del número 29 la calle Filipinas de la capital del Tormes, donde se produjo una pelea entre dos varones.

El herido por arma blanca presenta un corte en una pierna, mientras que el otro implicado en la pelea también tuvo que ser atendido con un golpe en la cabeza.

Según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, hasta el lugar se desplazaron efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local de Salamanca, además de una UVI móvil enviada por Emergencias Sanitarias.

TEMAS

  1. Fallece un varón de 45 años al colisionar frontalmente un camión y una furgoneta en la N-VI a la altura de Villacastín (Segovia)
  2. Libertad provisional con internamiento psiquiátrico para el detenido por el incendio de Berlanga del Bierzo (León)
  3. Un fallecido y cuatro heridos, entre ellos tres menores, al caer un coche desde la A-66 en Salamanca
  4. Investigan el ataque de un perro potencialmente peligroso a una mujer en Laguna de Duero, Valladolid
  5. Mañueco defiende la actuación de la Junta en los incendios: 'Desde el minuto uno y sin regatear ningún esfuerzo
  6. Declaradas 20 zonas de Castilla y León como gravemente afectadas por los incendios forestales
  7. Agentes y bomberos forestales a las puertas de las Cortes: 'Nos han dejado abandonados
  8. DIRECTO | Mañueco comparece en las Cortes para dar explicaciones sobre la gestión de los incendios

Cinco heridos en una colisión múltiple en la A-6, en León

Cinco heridos en una colisión múltiple en la A-6, en León

La Junta entrega más de 3,8 millones de kilos de alimentos a 284 ganaderías afectadas por los incendios

La Junta entrega más de 3,8 millones de kilos de alimentos a 284 ganaderías afectadas por los incendios

Herido por arma blanca durante una reyerta en las calles de Salamanca

Herido por arma blanca durante una reyerta en las calles de Salamanca

Los toros de la ganadería portuguesa Rosa Rodríguez dejan tres heridos en el tercer encierro de Cuéllar

Los toros de la ganadería portuguesa Rosa Rodríguez dejan tres heridos en el tercer encierro de Cuéllar

Detienen a una persona una noche y a otras tres la siguiente cuando robaban en el mismo desguace de Valladolid

Detienen a una persona una noche y a otras tres la siguiente cuando robaban en el mismo desguace de Valladolid

Podemos denuncia ante la Fiscalía a la Consejería de Medio Ambiente por el retraso del Infocal y la privatización “irregular”

Podemos denuncia ante la Fiscalía a la Consejería de Medio Ambiente por el retraso del Infocal y la privatización “irregular”

Blanco insiste en que la quita de la deuda son “las cesiones permanentes al chantaje de los socios independentistas del Gobierno para que Sánchez siga en La Moncloa”

Blanco insiste en que la quita de la deuda son “las cesiones permanentes al chantaje de los socios independentistas del Gobierno para que Sánchez siga en La Moncloa”

Te quedan solo unos días para solicitar los 200 euros de la Junta para las extraescolares de tus hijos

Te quedan solo unos días para solicitar los 200 euros de la Junta para las extraescolares de tus hijos
Tracking Pixel Contents