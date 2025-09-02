Herido por arma blanca durante una reyerta en las calles de Salamanca
El otro varón implicado en la pelea también tuvo que ser atendido por los servicios de Emergencias con un golpe en la cabeza
Ical
Salamanca
Un hombre resultó hoy herido por arma blanca durante una reyerta en las calles de Salamanca. En concreto, el suceso tuvo lugar sobre las 13.46 horas a la altura del número 29 la calle Filipinas de la capital del Tormes, donde se produjo una pelea entre dos varones.
El herido por arma blanca presenta un corte en una pierna, mientras que el otro implicado en la pelea también tuvo que ser atendido con un golpe en la cabeza.
Según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, hasta el lugar se desplazaron efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local de Salamanca, además de una UVI móvil enviada por Emergencias Sanitarias.
