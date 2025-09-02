Detienen a una persona una noche y a otras tres la siguiente cuando robaban en el mismo desguace de Valladolid
Fueron localizadas agazapadas entre matorrales
Europa Press
Efectivos de la Guardia Civil han detenido en dos noches consecutivas a cuatro personas a los que sorprendieron cuando robaban en un desguace ubicado en la carretera entre Valladolid y Cigales.
El primero de los hechos, aparentemente sin conexión con el otro, se produjo en la noche del pasado día 30 de agosto, cuando el responsable del establecimiento observó por las cámaras de seguridad que una persona había saltado al interior del mismo.
Los agentes se dirigieron al lugar y procedieron a la inspección de las instalaciones, en cuyo interior localizaron a una persona escondida que portaba una mochila con multitud de herramientas.
A la noche siguiente, se produjo una situación similar en cuanto a la localización a través de los sistemas de vigilancia del desguace de la existencia de personas que habían accedido al interior tras saltar la valla perimetral, tras lo que salieron del mismo modo portando objetos.
Los agentes localizaron ya en el exterior y agazapadas entre matorrales a tres personas que portaban diversas herramientas y dos catalizadores que fueron reconocidos por los responsables del desguace, por lo que les entregaron.
Los cuatro individuos fueron detenidos como presuntos autores de dos delitos de robo con escalo.
- Fallece un varón de 45 años al colisionar frontalmente un camión y una furgoneta en la N-VI a la altura de Villacastín (Segovia)
- Libertad provisional con internamiento psiquiátrico para el detenido por el incendio de Berlanga del Bierzo (León)
- Un fallecido y cuatro heridos, entre ellos tres menores, al caer un coche desde la A-66 en Salamanca
- Investigan el ataque de un perro potencialmente peligroso a una mujer en Laguna de Duero, Valladolid
- Mañueco defiende la actuación de la Junta en los incendios: 'Desde el minuto uno y sin regatear ningún esfuerzo
- Declaradas 20 zonas de Castilla y León como gravemente afectadas por los incendios forestales
- Agentes y bomberos forestales a las puertas de las Cortes: 'Nos han dejado abandonados
- DIRECTO | Mañueco comparece en las Cortes para dar explicaciones sobre la gestión de los incendios