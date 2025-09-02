Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detienen a una persona una noche y a otras tres la siguiente cuando robaban en el mismo desguace de Valladolid

Fueron localizadas agazapadas entre matorrales

Agente de la Guardia Civil

Agente de la Guardia Civil / GUARDIA CIVIL VALLADOLID

Europa Press

Valladolid

Efectivos de la Guardia Civil han detenido en dos noches consecutivas a cuatro personas a los que sorprendieron cuando robaban en un desguace ubicado en la carretera entre Valladolid y Cigales.

El primero de los hechos, aparentemente sin conexión con el otro, se produjo en la noche del pasado día 30 de agosto, cuando el responsable del establecimiento observó por las cámaras de seguridad que una persona había saltado al interior del mismo.

Los agentes se dirigieron al lugar y procedieron a la inspección de las instalaciones, en cuyo interior localizaron a una persona escondida que portaba una mochila con multitud de herramientas.

A la noche siguiente, se produjo una situación similar en cuanto a la localización a través de los sistemas de vigilancia del desguace de la existencia de personas que habían accedido al interior tras saltar la valla perimetral, tras lo que salieron del mismo modo portando objetos.

Los agentes localizaron ya en el exterior y agazapadas entre matorrales a tres personas que portaban diversas herramientas y dos catalizadores que fueron reconocidos por los responsables del desguace, por lo que les entregaron.

Los cuatro individuos fueron detenidos como presuntos autores de dos delitos de robo con escalo.

