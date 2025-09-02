Cinco heridos en una colisión múltiple en la A-6, en León

Un accidente de tráfico registrado este martes poco después de las doce del mediodía en la autovía A-6, a la altura del municipio leonés de Villagatón, ha causado cinco personas heridas, según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

En concreto, el personal sanitario desplazado al lugar ha atendido en el lugar del accidente a dos hombres de 68 y 45 años, y a tres mujeres de 77, 57 y 60 años, todas ellas trasladadas en ambulancias al Hospital Comarcal de El Bierzo.

El siniestro, ocurrido en el kilómetro 354 de la A-6, en sentido Madrid, ha implicado a un camión con remolque y dos turismos, que colisionaron por causas que aún se investigan.

Desplazados al hospital

Los heridos, que tras el impacto se encontraban todos ellos conscientes y fuera de los vehículos, han sido atendidos en el lugar por los servicios sanitarios desplazados por Emergencias Sanitarias de la Gerencia Regional de Salud (Sacyl), que se ha visto obligada a movilizar varias ambulancias.

La Guardia Civil de Tráfico también ha acudido al lugar de los hechos para regular la circulación y colaborar en la atención a los afectados.

El accidente ha provocado retenciones puntuales en la vía, mientras se realizaban las labores de atención y retirada de los vehículos implicados.

Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro