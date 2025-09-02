Blanco insiste en que la quita de la deuda son “las cesiones permanentes al chantaje de los socios independentistas del Gobierno para que Sánchez siga en La Moncloa”
La vicepresidenta de la Junta sostiene que Castilla y León “siempre ha cumplido con sus obligaciones” y que “lo que estamos viendo es una cesión permanente en esta materia y en otras, en todos los ámbitos”
M. L Martínez (Ical)
La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, insistió hoy en Burgos en que el proyecto de ley que impulsó el Ministerio de Hacienda para asumir hasta 83.252 millones de deuda de las comunidades autónomas, que aprobará hoy el Consejo de Ministros, son “las cesiones permanentes al chantaje de los socios independentistas del Gobierno para que Sánchez siga en La Moncloa”.
A preguntas de los periodistas durante la visita que realizó al Centro Mediacyl Burgos, Blanco indicó que “es la cesión permanente a los socios independentistas del Gobierno para seguir en La Moncloa”, al tiempo que sostuvo que “Castilla y León es una Comunidad cumplidora”. “Siempre ha cumplido con sus obligaciones y lo que estamos viendo es una cesión permanente en esta materia y en otras, en todos los ámbitos”, apostilló en alusión a que este proyecto de ley que aprobará el Gobierno surge después del pacto que alcanzó el PSOE con ERC para condonar una parte de la deuda de Cataluña, que sería aplicable a las comunidades que lo pidieran.
Finalmente, la responsable del Gobierno autonómico reiteró que “es una cesión más del Gobierno de Sánchez a sus socios independentistas y separatistas”. “La quita de la deuda es una financiación especial; lo hemos dicho siempre: son las cesiones permanentes al chantaje de los socios independentistas del Gobierno para que el señor Sánchez siga en La Moncloa”, concluyó.
