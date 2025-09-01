Investigan a un joven por exhibir un machete durante unas fiestas patronales

Agentes de la Guardia Civil de Palencia investigaron a un joven español como presunto responsable de los delitos de tenencia ilícita de armas y desórdenes públicos tras un altercado durante las fiestas patronales de Villalobón.

El suceso tuvo lugar en la madrugada del pasado 14 de agosto, cuando se alertó sobre dos jóvenes que, armados con un machete de grandes dimensiones, estaban increpando a varias personas en el municipio. Una patrulla de la Guardia Civil acudió rápidamente al lugar, comprobó que no había heridos y entrevistó a testigos para recabar información.

Tras una búsqueda por los alrededores, los agentes localizaron a dos individuos que coincidían con la descripción proporcionada. Aunque no portaban armas en ese momento, los efectivos encontraron un machete escondido entre el mobiliario urbano, que fue confiscado de inmediato. El joven identificado como portador del arma fue informado de que será investigado por los delitos mencionados.