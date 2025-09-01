Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hospitalizado un motorista tras sufrir una colisión contra un turismo en Salamanca

El herido, un varón de 28 años, tuvo que se trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial Universitario

Ical

Salamanca

Un motorista de 28 años resultó anoche herido en accidente de tráfico en las calles de Salamanca. El concreto, el accidente tuvo lugar sobre las 22 horas en la avenida Agustín Recoletos, junto al hotel del mismo nombre, donde se produjo una colisión entre un turismo y una motocicleta.

Según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, en datos recogidos por Ical, hasta el lugar se desplazó la Policía Local de Salamanca, a fin de controlar el tráfico en la zona, así como efectivos de Sacyl movilizados por Emergencias Sanitarias.

En el lugar, el personal facultativo atendió al herido, un joven de 28 años, que, finalmente, tuvo que ser trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Salamanca.

La ganadería sevillana Partido de Resina protagoniza un complicado segundo encierro en Cuéllar

Hospitalizado un motorista tras sufrir una colisión contra un turismo en Salamanca

Investigan a un joven por exhibir un machete durante unas fiestas patronales

Mañueco anuncia que la Junta ya ha abonado el 6% de las ayudas comprometidas a los afectados por los incendios

Fallece un varón de 45 años al colisionar frontalmente un camión y una furgoneta en la N-VI a la altura de Villacastín (Segovia)

Tensión y buenas carreras en el primer encierro de las fiestas de Cuéllar (Segovia)

Rescatada una joven de 27 años en el río Pisuerga, en Valladolid

Castilla y León, libre de grandes fuegos tras 25 días

