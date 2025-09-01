Hospitalizado un motorista tras sufrir una colisión contra un turismo en Salamanca.

Un motorista de 28 años resultó anoche herido en accidente de tráfico en las calles de Salamanca. El concreto, el accidente tuvo lugar sobre las 22 horas en la avenida Agustín Recoletos, junto al hotel del mismo nombre, donde se produjo una colisión entre un turismo y una motocicleta.

Según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, en datos recogidos por Ical, hasta el lugar se desplazó la Policía Local de Salamanca, a fin de controlar el tráfico en la zona, así como efectivos de Sacyl movilizados por Emergencias Sanitarias.

En el lugar, el personal facultativo atendió al herido, un joven de 28 años, que, finalmente, tuvo que ser trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Salamanca.