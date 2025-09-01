Hospitalizado un motorista tras sufrir una colisión contra un turismo en Salamanca
El herido, un varón de 28 años, tuvo que se trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial Universitario
Ical
Salamanca
Un motorista de 28 años resultó anoche herido en accidente de tráfico en las calles de Salamanca. El concreto, el accidente tuvo lugar sobre las 22 horas en la avenida Agustín Recoletos, junto al hotel del mismo nombre, donde se produjo una colisión entre un turismo y una motocicleta.
Según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, en datos recogidos por Ical, hasta el lugar se desplazó la Policía Local de Salamanca, a fin de controlar el tráfico en la zona, así como efectivos de Sacyl movilizados por Emergencias Sanitarias.
En el lugar, el personal facultativo atendió al herido, un joven de 28 años, que, finalmente, tuvo que ser trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Salamanca.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Libertad provisional con internamiento psiquiátrico para el detenido por el incendio de Berlanga del Bierzo (León)
- Un fallecido y cuatro heridos, entre ellos tres menores, al caer un coche desde la A-66 en Salamanca
- Otros tres delitos de estafa para la exabadesa del Monasterio de Belorado (Burgos)
- Investigan el ataque de un perro potencialmente peligroso a una mujer en Laguna de Duero, Valladolid
- Fallece un ciclista de 19 años en una caída masiva en Soria
- Mañueco defiende la actuación de la Junta en los incendios: 'Desde el minuto uno y sin regatear ningún esfuerzo
- Declaradas 20 zonas de Castilla y León como gravemente afectadas por los incendios forestales
- Agentes y bomberos forestales a las puertas de las Cortes: 'Nos han dejado abandonados