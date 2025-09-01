La ganadería sevillana Partido de Resina protagoniza un complicado segundo encierro en Cuéllar

La ganadería sevillana Partido de Resina protagonizó hoy un complicado segundo encierro en Cuéllar (Segovia), en el que solo cuatro toros entraron a las calles tras más de dos horas y media de encierro desde la salida de los Corrales del Cega.

Segundo encierro en Cuéllar. / Nacho Valverde - Ical

Nervios, esfuerzo, momentos de desesperación, decisiones tomadas en el filo de la navaja fueron las características de las carreras de hoy, en lo que algunos ya lo califican como uno de los encierros más difíciles en años.

El encierro concluyó con un toro anestesiado antes de cruzar el túnel de la autovía, otros dos empecinados en darse la vuelta en el embudo y al final solo cuatro en la Plaza de Toros.