Fallece un varón de 45 años al colisionar frontalmente un camión y una furgoneta en la N-VI a la altura de Villacastín (Segovia)

En el suceso resultaron heridas otras dos personas

Ambulancia de Emergencias Sanitaria.

Ambulancia de Emergencias Sanitaria. / JcyL / Loz

Ical

Segovia

Un varón de 45 años de edad falleció esta mañana en un accidente de tráfico registrado en el kilómetro 88 de la carretera N-VI, a la altura de la localidad segoviana de Villacastín.

El suceso, según confirmaron fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2, tuvo lugar minutos antes de las nueve de la mañana cuando una furgoneta y un camión colisionaron de forma frontal.

Tras ser alertado del siniestro, e1-1-2 dio aviso a la Guardia Civil , a los Bomberos de Segovia y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, desde el que se envía una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención primaria del centro de salud de Villacastín.

En el lugar, los organismos de emergencias confirmaron el fallecimiento de una de las personas heridas, un varón de 45 años, y atendió a otro varón, de 27 años, quien fue trasladado en UVI móvil al hospital de Ávila; y a un tercero, de 51 años, quien fue dado de alta en el lugar.

