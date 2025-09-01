Fallece un varón de 45 años al colisionar frontalmente un camión y una furgoneta en la N-VI a la altura de Villacastín (Segovia)
En el suceso resultaron heridas otras dos personas
Ical
Un varón de 45 años de edad falleció esta mañana en un accidente de tráfico registrado en el kilómetro 88 de la carretera N-VI, a la altura de la localidad segoviana de Villacastín.
El suceso, según confirmaron fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2, tuvo lugar minutos antes de las nueve de la mañana cuando una furgoneta y un camión colisionaron de forma frontal.
Tras ser alertado del siniestro, e1-1-2 dio aviso a la Guardia Civil , a los Bomberos de Segovia y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, desde el que se envía una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención primaria del centro de salud de Villacastín.
En el lugar, los organismos de emergencias confirmaron el fallecimiento de una de las personas heridas, un varón de 45 años, y atendió a otro varón, de 27 años, quien fue trasladado en UVI móvil al hospital de Ávila; y a un tercero, de 51 años, quien fue dado de alta en el lugar.
- Libertad provisional con internamiento psiquiátrico para el detenido por el incendio de Berlanga del Bierzo (León)
- Un fallecido y cuatro heridos, entre ellos tres menores, al caer un coche desde la A-66 en Salamanca
- Otros tres delitos de estafa para la exabadesa del Monasterio de Belorado (Burgos)
- Investigan el ataque de un perro potencialmente peligroso a una mujer en Laguna de Duero, Valladolid
- Fallece un ciclista de 19 años en una caída masiva en Soria
- Mañueco defiende la actuación de la Junta en los incendios: 'Desde el minuto uno y sin regatear ningún esfuerzo
- Declaradas 20 zonas de Castilla y León como gravemente afectadas por los incendios forestales
- Agentes y bomberos forestales a las puertas de las Cortes: 'Nos han dejado abandonados